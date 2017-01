Mann mit vielen Gesichtern

Speyer. London im Jahre 1925: Der berühmte Abenteurer Dr. Jones stellt beim Kongress der National Geographic Society seine Entdeckungen aus Mittelamerika vor - darunter ein sagenumwobenes Maya-Artefakt. "Und da komme ich ins Spiel. Als hochdekorierter Weltkriegs-Flieger und Mitglied von Scotland Yard sichere ich die bedeutenden Funde", plaudert Kristian Willenbacher und spielt lässig mit den bunten Orden, die an seinem Empire-Gehrock baumeln. Als Sir William Walsingham steht er ab 14. Januar beim Krimi-Dinner "Dr. Jones und die Maske des Todes" auf der Bühne. Das Historische Museum der Pfalz in Speyer und das Kulturnetz Mannheim Rhein-Neckar organisieren den Abend im Rahmen der Ausstellung "Maya - das Rätsel der Königsstädte".

Nachts im Museum

"Wir möchten die Kindheitsfantasie ausleben, einmal nachts im Museum zu sein und das verbinden wir mit einem spannenden Kriminalfall", verrät Peter Baltruschat, künstlerischer Leiter beim Kulturnetz.

Für Museumsdirektor Alexander Schubert ist "Dr. Jones" bereits die dritte Kulturnetz-Produktion im Rahmen einer großen Schau. Und Willenbacher - der Mann mit den vielen Gesichtern - stand immer auf der Bühne: "Ich bin als amerikanischer Geschäftsmann mit der Titanic untergegangen und habe als Meisterdetektiv Sherlock Holmes das Geheimnis um das Erbe der Baskervilles aufgeklärt", sagt er mit sonorer Theaterstimme. Allerdings verlange die Maya-Ausstellung nach einer neuen Figur. "Wir konnten ja keine südamerikanische Gottheit auftreten lassen, doch mit Indiana Jones als Helden macht die Geschichte Sinn", findet Schubert.

"Im Mittelpunkt steht die grüne Jade-Maske, die auch das Hauptmotiv der Ausstellung ist. Archäologisch betrachtet ist sie ein Artefakt, aber im Dinner wird sie, dramaturgisch zugespitzt, zur Maske des Todes", erklärt Baltruschat. "Und ganz nebenbei ist sie natürlich ein herrliches Mordmotiv", ergänzt Willenbacher vielsagend. "Mein Constable denkt sofort an das Übersinnliche und ist der Meinung, dass der Fluch der Maske ein weiteres Opfer gefordert hat. Ich bin da freilich anderer Ansicht", blickt Sir William voraus.

Allzu viel verraten will der Darsteller nicht, doch der Plot sei rasch erzählt: "Sagen wir mal so, das festliche Dinner verläuft nicht ganz so, wie sich das der berühmte Forscher vorgestellt hat: Alte Widersacher, missliebige Geldgeber und verflossene Geliebte sorgen für einigen Ärger, bevor ein schrecklicher Todesfall das gesellschaftliche Ereignis überschattet. Und das noch vor dem Hauptgang." Während er als Holmes die Gäste am liebsten hinausgeworfen hätte, um den Fall zu klären, binde er sie als Sir William aktiv in seine Ermittlungen ein. "Ich gebe ihnen viele Hinweise an die Hand. So ist in einem Zeitungsartikel beispielsweise zu lesen, dass die Roman-Autorin Mrs. Montgomery in dunkle Machenschaften verstrickt ist und just diese Dame ist unter den Dinner-Gästen", lässt er sich ein bisschen ins Skript schauen.

Sogar den "heiligen Dreiklang aller Detektive" gebe er preis: "Wer genau aufpasst, Indizien, Beweise und Ausschlusskriterien voneinander trennt, der kann den Fall lösen - natürlich nicht so schnell wie ich", betont Sir William blasiert. "Wer mich als Holmes erlebt hat, merkt, dass ich den Faden weiter spinne, über meine Vorgängerfigur spöttle und damit kokettiere, dass der große Meisterdetektiv niemals eine Polizeischule besucht hat, nur seinen gesunden Menschenverstand benutzt und eine messerscharfe Beobachtungsgabe besitzt, die Sir William freilich auch hat", erzählt Willenbacher, der sich intensiv in seine Rolle hineindenkt. Tatsächlich gebe es viele Parallelen zwischen den Figuren. Beide seien eitel, ehrgeizig und von sich selbst überzeugt. "Als Kommissar fehlt mir nur noch ein einziger Fall, um mit Holmes gleichzuziehen und deshalb will ich das Rätsel um die Maske des Todes unbedingt lösen."

Menschliche Schwächen

Wie der große Meisterdetektiv, der häufig in Opiumhöhlen verschwand, habe auch Walsingham kleine menschliche Schwächen, die sein Constable ungeniert ausplaudere. "Turner spricht mich ganz offen auf einen Besuch in Soho an und untergräbt dabei charmant meine Autorität", verrät der 40-Jährige schmunzelnd.

Geprobt werde in Heidelberg, Saarbrücken und Mannheim. "Außerdem habe ich alle Indiana-Jones-Filme gesehen und ganz unter uns gesagt, der Bühnen-Jones ist ein ziemlich hochmütiger Knabe, obwohl er nicht so viel für das Empire geleistet hat wie ich", sagt Walsingham und blickt distinguiert auf seine Flieger-Orden.