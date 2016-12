Mann nach Wohnungseinbruch in Schriesheim festgenommen

Nach einem Wohnungseinbruch in Schriesheim Anfang Oktober haben Beamte des Landeskriminalamtes einen 45-jährigen Tatverdächtigen in Hamburg festgenommen.

Schriesheim/Hamburg. Ein 45-jähriger Mann ist wegen des dringenden Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls in Schriesheim durch Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) in Hamburg festgenommen worden. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mit. Dem 45-jährigen Mann aus Albanien wird vorgeworfen, Anfang Oktober in eine Wohnung in Schriesheim eingebrochen zu sein und Schmuck und Bargeld in Höhe von rund 170 000 Euro gestohlen zu haben.

Der Mann soll auch für Einbruchsdiebstähle in Hamburg verantwortlich sein, wo er schließlich ermittelt und am vergangenen Dienstag festgenommen wurde. Nach dem Einbruch in Schriesheim hatte die Kriminalpolizei Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. DNA-Spuren am Tatort in Schriesheim haben die Ermittler schließlich auf die Spur des 45-Jährigen gebracht, heißt es in der Mitteilung.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg ermitteln weiter. (gbr/pol)