Zeiskam. Ein 43-jähriger Mann ist bei einem Unfall auf dem Gelände eines Großbauernhofes in Zeiskam am späten Samstagabend ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 48-jährige Lkw-Fahrer aus der Ukraine gegen 23.30 Uhr rückwärts an die Laderampe des Gemüsehofes fahren. Da an der benachbarten Laderampe bereits ein LKW stand, stieg sein 43-jähriger Beifahrer aus, um ihn in die Lücke einzuweisen. Der LKW-Fahrer lenkte wohl falsch ein, sodass der Einweiser zwischen dem Führerhaus des geparkten LKW und des Aufliegers des einparkenden LKW eingeklemmt wurde. Wenig später verstarb der 43-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus. (pol/tns)