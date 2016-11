Mannheimer Unternehmerfamilie kauft Häuser und Grundstücksflächen

Heppenheim. Eine Unternehmerfamilie aus Mannheim hat alle noch verbliebenen Häuser und Grundstücksflächen der Odenwaldschule im Heppenheimer Stadtteil Ober-Hambach gekauft. Das teilt die Insolvenzverwalterin Sylvia Rhein am Donnerstag mit. Über weitere Details zum Käufer und über den Preis haben die Parteien demnach Stillschweigen vereinbart. Laut Mitteilung wird der Käufer die Öffentlichkeit "demnächst" über seine Pläne informieren. Der Insolvenzverwalterin sei es gelungen, "einen erfahrenen Immobilienliebhaber zu gewinnen". Er wolle das Gesamtensemble erhalten.

Vergangene Woche hatte Sylvia Rhein bereits mitgeteilt, dass ein Privatinvestor in der Turnhalle der ehemaligen Odenwaldschule in Heppenheim (Kreis Bergstraße) ein ungewöhnliches Architekturkonzept verwirklichen will (wir berichteten). In dem mehrfach preisgekrönten Gebäude soll ein ganzes Haus entstehen. Der Investor habe mehr als 10 000 Quadratmeter Grundstücksfläche des Schulgeländes inklusive Turnhalle und benachbartem Werkstattgebäude gekauft. Den Namen des Investors nannte Rhein auch da noch nicht.

Insgesamt standen nach Angaben der Insolvenzverwalterin 31 Immobilien und 91 000 Quadratmeter Grundstücksflächen zum Verkauf. Auch das Inventar der Odenwaldschule war bereits zuvor versteigert worden. Über den Gesamterlös von Verkauf und Auktion machte ein Sprecher keine Angaben. Die genaue Summe werde nun errechnet und den Forderungen der Gläubiger gegenübergestellt. Mit einem Abschluss des Insolvenzverfahrens sei nicht mehr in diesem Jahr zu rechnen.

An der Reformschule im Heppenheimer Stadtteil Ober-Hambach waren im Jahr 2010 lange zurückliegende sexuelle Übergriffe von Lehrern auf Schüler ans Tageslicht gekommen. In den Jahren danach sanken die Schülerzahlen, was die Vorzeige-Einrichtung in finanzielle Schwierigkeiten brachte. Schließlich musste die Odenwaldschule Insolvenz anmelden, das Verfahren läuft seit Sommer 2015. Der Schulbetrieb wurde Anfang September eingestellt. (akj/bjz/lhe)