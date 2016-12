Märchen aus der Straßenbahn

Der Autor Rüdiger D.C. Kinting bei einem Treffen in der OEG zwischen Heidelberg und Mannheim. Auf dieser Strecke kam ihm unter anderem der Einfall für sein jüngst veröffentlichtes Weihnachtsmärchen, das er in Händen hält.

Rhein-Neckar. Rüdiger Kinting beobachtet gerne. Mal sind es kleine Details, die ihn inspirieren. Die Art und Weise etwa, wie sich jemand bewegt. Ein andermal ist es ein Gespräch, das er aufschnappt, das urplötzlich eine Idee hervorruft. Dann startet der Film im Kopf. Kinting konstruiert im Geist eine Geschichte. Oft schreibt er in solchen Momenten einfach drauflos.

"Ich denke in Bildern", sagt der 44-Jährige. "Und genaues Beobachten hilft beim detaillierten Beschreiben." Rüdiger D. C. Kinting ist Autor. Bisher schreibt er noch zum Vergnügen. Und Besonders gern tut er es beim Bahnfahren. Er mag die leichte Hektik um ihn herum, das leise Gewirr von Stimmen. "Sofern nicht gerade jemand rumbrüllt, finde ich das inspirierend", sagt er. Auf den Pendlerfahrten vom Heimatort Dossenheim zur Arbeit in Mannheim sind schon ganze Bücher entstanden.

Studium in Heidelberg

Rüdiger D. C. Kinting Rüdiger Kinting wurde 1972 im badischen Offenburg geboren . An der Universität Heidelberg machte er seinen Magister in Germanistik, Musik- und Erziehungswissenschaften.

. An der Universität Heidelberg machte er seinen Magister in Germanistik, Musik- und Erziehungswissenschaften. Er arbeitet seit 15 Jahren bei einer Digitalagentur in Mannheim . Nebenher schreibt er - oft in der Bahn - als Hobby-Autor Geschichten.

. Nebenher schreibt er - oft in der Bahn - als Hobby-Autor Geschichten. "Das Märchen vom kleinen Weihnachtsbaum", Taschenbuch, 56 Seiten , für Kinder ab fünf Jahre, ISBN: 978-3-7386-5696-1, 5,95 Euro. Erhältlich im Buchhandel und Online.

, für Kinder ab fünf Jahre, ISBN: 978-3-7386-5696-1, 5,95 Euro. Erhältlich im Buchhandel und Online. Mehr Informationen im Internet unter: www.ruedigerkinting.de

"Ich fahre gerne Bahn. Ich muss nicht auf den Verkehr achten und kann die Zeit optimal nutzen", sagt der frischgebackene Vater. Dabei ist ihm egal, ob er einen Sitzplatz hat oder steht. "Mein Notizbuch ist immer bei mir. Wenn ich einen Einfall habe, schreibe ich zur Not im Stehen", erklärt er mit einem Lächeln.

Studiert hat Kinting in Heidelberg Germanistik, Musik- und Erziehungswissenschaften. Dort lernte er seine Frau kennen. "Es war eine dieser Begegnungen, die alles verändert. Deshalb bin ich hier in der Region geblieben", erzählt der gebürtige Offenburger. Mit dem Schreiben begann Kinting vor 27 Jahren. Für ihn ist das der optimale Ausgleich zu seiner Arbeit in einer Werbeagentur.

"Ich erschaffe gerne Parallelwelten", so der Autor. Daher schreibt er vor allem Fantasy-Geschichten. "Dieses Mystische und Magische, verbunden mit der Realität, das ist mein Ding", sagt der 44-Jährige. Ein 600 Seiten starkes Manuskript für einen Fantasy-Roman liege zu Hause. Herausgebracht hat er ihn noch nicht. Mit dem Veröffentlichen hat er erst vor rund einem Jahr begonnen. Meist Kurzgeschichten mit einem Umfang von bis zu 50 Seiten. "Es ist viel zu beachten, wenn man seine Geschichten selbst veröffentlicht und nicht bei einem Verlag", so Kinting. "Daher fange ich klein an."

"Klein" ist auch ein Stichwort für das neueste Werk von Rüdiger D. C. Kinting: "Das Märchen vom kleinen Weihnachtsbaum". Eine Weihnachtsgeschichte, wie der Name erahnen lässt. Der Gedanke dazu kam dem Autor vor einigen Jahren. Beim Bahnfahren, wie sollte es anders sein? "Ich habe aus dem Fenster geschaut und musste an meine Heimat denken", sagt Kinting. "Die Landschaft ist sehr ähnlich."

Die Geschichte handelt von einem Tannenbaum, der auf einem Felsen wächst. Deshalb wird er nicht so groß und stark wie die anderen Bäume. Die Tannen und Fichten im Umkreis verspotten ihn bei jeder Gelegenheit. Freunde findet er in den Tieren, denen er Knospen zu essen gibt und die er auf sich klettern lässt. "Vor allem die Eule beruhigt den kleinen Tannenbaum", sagt Kinting.

Ausgrenzung und Freundschaft

Eines Tages im Winter breitet sich Aufregung unter den Bäumen aus. Das "große Fest für Tannenbäume" steht an: Weihnachten. Nach und nach kommen Menschen auf den Hang und nehmen die Tannen und Fichten mit. Nur der kleine Baum bleibt zurück. Er ist traurig und beginnt an den Beteuerungen der Eule zu zweifeln.

Und als der kleine Tannenbaum fast schon aufgegeben hat, da führt die Eule eine Menschenfamilie auf den Hang. Für sie ist der kleine Baum perfekt und sie nehmen ihn mit nach Hause. Auf dem Weg sieht die kleine Tanne die hochnäsige Fichte. Sie ist nur spärlich geschmückt und unzufrieden. Die große Tanne steht auf dem Weihnachtsmarkt und klagt über heftigen Durst. Der kleine Tannenbaum hingegen wird schön geschmückt und liebevoll behandelt. Er fühlt sich geborgen. "Die Geschichte handelt von Ausgrenzung", sagt Rüdiger Kinting, "vom Vertrauen in die Freundschaft und gewissermaßen auch von ausgleichender Gerechtigkeit."

Die Bilder im Buch hat der Dossenheimer selbst illustriert. Er bezeichnet sich als kreativen Mensch, spielt Klavier und komponiert auch. Wie es mit ihm als Autor weitergeht, will er auf sich zukommen lassen. "Vielleicht mache ich es eines Tages mal hauptberuflich", sagt er. Bahn fährt er nicht mehr so häufig wie früher. Zu unflexibel sei das. Jetzt, wo das Kind da ist. Kinting bedauert das. "Das Bahnfahren fehlt mir wirklich", erzählt er. Die leichte Hektik. Das leise Stimmengewirr. Das Beobachten.