Rhein-NEckar. In der fünften Auflage bricht der Freiwilligentag der Metropolregion schon vor dem Startschuss am 17. September sämtliche Rekorde. 74 Städte und Gemeinden haben mehr als 400 Projekte angemeldet, von der Schulhofrenovierung über die Baumhaus-Reparatur bis zur Anlage eines Spielplatzes. Beim vergangenen Mal im Herbst 2014 waren es noch 290 Projekte gewesen. Damit ist der Freiwilligentag der größte in ganz Deutschland. Und er beweise, wie sich die Menschen mit der Region verbunden fühlen, sagte Monika Schill vom Organisationsteam in der Rhein-Galerie Ludwigshafen. Dort läuteten Vertreter von sieben Städten den Countdown für kommenden Samstag ein.

Zwar haben sich schon rund 4500 Helfer auf der Homepage www.wir-schaffen-was.de angemeldet. Aber noch werden 3000 weitere "Helden, Glücklichmacher und Welterklärer" gesucht, bittet Schill um Mitstreiter. Der Freiwilligentag biete vielfache Möglichkeiten: als Schnupperangebot für ein dauerhaftes Ehrenamt, als wichtige einmalige Hilfe bei einzelnen Projekten und als Entdeckung des Wir-Gefühls. bjz