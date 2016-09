Ludwigshafen-Gartenstadt. Wir schaffen was. Freiwilligentag. Ernst-Reuter-Grundschule. BASF-Mitarbeiter und andere freiwille Helfer schaffen Spielmöglichkeiten und verschönern das Gelände. Im Bild: Huseyin Alan BASF-Mitarbeiter, in der Hocke hinten), Thomas Mayer (mitte, stehend), Martin Hockmann (links) und Kai-Uwe Löb (rechts vorne) sind mit einem Betonfundament beschäftigt. Bild: Christoph Bluethner, www.bluethnerbilder.de

So vielfältig wie die Region, so unterschiedlich waren auch die rund 390 Mitmach-Aktionen in 73 Städten beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Helfer brachten Farbe an graue Betonwände, bepflanzten Hochbeete, kochten Spezialitäten aus ihren Heimatländern, lasen vor, sangen oder musizierten. Insgesamt mehr als 7300 Menschen haben mitangepackt - mehrere Fotostrecken finden Sie unter morgenweb.de. Doch nicht nur die ehrenamtliche Arbeit stand im Vordergrund des Freiwilligentags: Das Miteinander, der Zusammenhalt und der Spaß daran, etwas zu bewegen und für andere zu leisten, waren wichtig. Zahlreiche Firmen brachten sich mit finanziellen Mitteln oder ihren Kenntnissen ein oder spendeten Materialien. Der nächste Freiwilligentag findet am dritten Septemberwochenende 2018 statt. bcn