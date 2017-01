Mehr Dänin als Deutsche

Der Liebe wegen zog es Maritta Demuth vor neun Jahren nach Dänemark. Dort schätzt sie vor allem das entspannte Lebensgefühl der Menschen. © Privat

STENLØSE/Lorsch. "Goddag" sagt Maritta Demuth in sicherem Dänisch, als sie zum Interviewtermin das Café betritt. Vor etwas mehr als neun Jahren ist die heute 40-Jährige zu ihrem damaligen dänischen Lebensgefährten und heutigen Ehemann nach Dänemark ausgewandert - ein Schritt, der großen Mut erfordert und den sie deshalb zunächst auch noch mit einem Hintertürchen versah. "Ich habe meine Wohnung in Lorsch erst einmal nicht gekündigt. Letzten Endes habe ich aber bis heute noch nicht daran gezweifelt, dass es der richtige Entschluss war", erinnert sie sich.

Süchtig nach Klicks

Am 13. Oktober 2007 schloss sie ihre Wohnung in Lorsch hinter sich zu und siedelte in die Nähe von Kopenhagen um. Um diesen Schritt zu verarbeiten, aber auch alle Freunde und Verwandte informiert zu halten, startete sie einen Blog, in dem sie ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle niederschrieb. Schnell fand der Blog "4nordlichter.com" zahlreiche Anhänger, was Demuth ermutigte, noch mehr in die Tasten zu hauen. "Die steigenden Zahlen an Klicks und Followern haben mich süchtig gemacht und ermuntert, das Ganze zu erweitern", schildert sie. "Ich hatte ständig mein blaues Notizbuch dabei - auf der Arbeit, im Zug, bei Freunden. Sobald ein Thema interessant genug war für meinen Blog, habe ich mir das tagsüber notiert."

Maritta Demuth Maritta Demuth (geb.Gärtner) wurde am 17. Mai 1976 in Heppenheim geboren. Sie lebt mit ihrem Mann Mikkel und den zwei Kindern Liva und Lasse in Stenløse, etwa 30 km von Kopenhagen entfernt. Ihr Blog ist zu erreichen über www.4nordlichter.com Das Buch "111 Gründe, Dänemark zu lieben" ist im Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf erschienen (ISBN: 978-3-86265-612-7) und kostet 12,99 Euro. wy

Der Blog wurde zu einem Selbstläufer, ja, sogar zu einer Erfolgsgeschichte. Mittlerweile hat der Blog rund 2000 Follower. Im August des vergangenen Jahres wurde ein Literaturagent darauf aufmerksam. Der Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf aus Berlin suchte einen Autor für das Buch "111 Gründe, Dänemark zu lieben", um auch das nordische Land in die bekannte "111er-Reihe" mit aufzunehmen. "Ich musste hin und her überlegen, ob ich dem Ganzen gewachsen bin", kämpfte Demuth anfangs noch mit ihren Selbstzweifeln, während sich im Hinterkopf bereits die ersten Gründe, Dänemark zu lieben, sammelten.

Sie sagte schließlich zu und schloss vor Weihnachten 2015 ihre erste Rohfassung des Manuskripts ab. Zahlreiche Nacharbeiten und Korrekturen waren erforderlich, die Demuth zeitweise auch an die Belastungsgrenze brachten. Doch das Ergebnis, das sie vor wenigen Tagen in Händen hielt, entschädigte für alles.

"Was für ein unbeschreibliches Gefühl, das eigene Buch in Händen zu halten nach einem völlig verrückten und turbulenten Jahr", sprudelt es aus der früheren Einhäuserin heraus. Umgehend begann sie, selbst zu blättern und Passagen zu lesen - so, als ob es ein für sie völlig fremdes Produkt sei. Ob sie denn ein Lieblingskapitel habe, beantwortet sie schnell und macht damit deutlich, dass sie inzwischen mehr Dänin ist als Deutsche. "Es sind hauptsächlich die Gründe, die beschreiben, warum man hier so entspannt leben und sich wohlfühlen kann. Die Kapitel über das Lebensgefühl der Dänen."

"Hygge" nennt sich dieses angesprochene Lebensgefühl. Ein dänisches Wort, für das es keine deutsche Übersetzung gibt, das aber grob definiert das tiefe Wohlbefinden, das Leben zu genießen, beschreibt.

Laut dem aktuellen World Happiness Report leben in Dänemark die glücklichsten Menschen der Welt. Warum das so ist, beschreibt Demuth Zeile für Zeile und lässt dabei erkennen, dass sie nicht nur dänisch lebt, sondern auch denkt. Das wird schon an ihrer Sprache deutlich, wie sie berichtet: "Manchmal fallen mir deutsche Vokabeln nicht mehr ein. "Insbesondere Redewendungen werfe ich in den beiden Sprachen gerne mal durcheinander", erklärt sie - zum Beispiel, wenn die Kinder abends Zähne "bürsten" müssen, anstatt zu putzen.

Warum man das Buch lesen sollte? Weil hier das Lebensgefühl der Dänen von einem Menschen, der gleichermaßen Zugezogener wie Insider ist, hautnah beschrieben wird. Und das wäre Grund Nummer 112...