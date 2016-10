Mehr Personal soll Engpässe verhindern

Bergstraße. "Es hat während der Schließung keine kritischen Ereignisse gegeben", fasst Ursula Hurst, Chefärztin der Gynäkologie im Heppenheimer Kreiskrankenhaus, zusammen. Eine Woche hatte auf der Geburtstation Ausnahmezustand geherrscht. Wegen einer Grippewelle mussten mehrere Hebammen selbst das Krankenbett hüten. Vom vergangenen Dienstag blieb der Kreißsaal geschlossen. Natürliche Geburten fanden in dieser Zeit in der Klinik nicht statt. Seit gestern 8 Uhr ist der Kreißsaal wieder offen.

Zwei akute Fälle seien an andere Krankenhäuser überstellt worden: "Bei einem davon handelte es sich um eine Notgeburt. Die Schwangere wäre so oder so verlegt worden", führt die Gynäkologin aus. Alle anderen werdenden Mütter seien bereits im Vorfeld informiert worden, so dass sie sich auf die Situation einstellen konnten. "Ich war überrascht, wie gelassen sie reagiert haben", blickt Hurst zurück. Ende vergangenen Jahres, als zeitweise die Entbindungsstation im Heilig-Heist-Hospital in Bensheim ausfiel, habe sie unter den Patientinnen panische Reaktionen beobachtet. Dies sei vergangene Woche nicht der Fall gewesen. Dennoch: "Im Kreiskrankenhaus ist so etwas zum ersten Mal passiert."

"Überbesetzung" angestrebt

Derzeit sind sechseinhalb Stellen für Hebammen im Kreiskrankenhaus besetzt. Vergangene Woche waren davon nur vier im Einsatz. Wegen der Herbstferien hätten auch freie Hebammen, die ihre Kinder betreuen mussten, nicht einspringen können, beschreibt Hurst die Situation der letzten Tage. Die ambulante Beratung sei während der Schließung des Kreißsaals normal weitergelaufen, ergänzte Miriam Blumenstock, Pressesprecherin des Kreiskrankenhauses. Auch Kaiserschnitte seien wie gewohnt erfolgt.

In Zukunft liege das Augenmerk darauf, die Personalstärke auf der Station so auszubauen, dass solche Engpässe vermieden werden können. Dazu Chefärztin Hurst: "Wir wollen uns so aufstellen, dass wir überbesetzt sind." Zusätzliche Hebammen könnten zwischen dem Kreißsaal und der Mutter-Kind-Station rotieren.

Mehr Flexibilität gefragt

Dies soll für mehr Flexibilität sorgen. "Eine neue Hebamme ist bereits eingestellt worden. Sie soll am 1. Dezember ihre Arbeit im Kreiskrankenhaus aufnehmen", sagt Hurst. Weitere sollten folgen.

Die Geburtenzahlen steigen in der Einrichtung seit geraumer Zeit rapide: In den ersten sechs Monaten des Jahres waren es 272 Babys. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung von 57 Entbindungen. Darauf müssen die Verantwortlichen des Kreiskrankenhauses ohnehin reagieren. Eine Pressesprecherin des Heilig-Geist-Hospitals wusste auf Nachfrage nichts von einem verstärkten Andrang an der Bensheimer Klinik in der vergangenen Woche zu berichten.