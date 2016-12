Mehr Polizei auf Weihnachtsmärkten der Region

Rhein-Neckar. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche erhöht die Polizei ihre Präsenz auch auf den Weihnachtsmärkten der Region. "Wir zeigen seit Dienstag verstärkt Präsenz auf den Weihnachtsmärkten in Mannheim und Heidelberg", bestätigte ein Sprecher der Polizei Mannheim auf Nachfrage. Demnach sind seit 11 Uhr am Dienstag mehr Polizeistreifen unterwegs. Wie viele Polizisten genau, war zunächst noch nicht bekannt. Auch die Stadt Mannheim und die Polizei beraten sich am Dienstag, um ein weiteres Vorgehen abzustimmen. Die Polizei in Ludwigshafen verstärkt ab sofort ebenfalls ihre Streifen auf dem Weihnachtsmarkt, kündigte ein Pressesprecher am Dienstag an. Auch in Ludwigshafen wird sich die Entscheidung, ob weitere Maßnahmen getroffen werden, erst im Laufe des Tages nach Gesprächen mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz entscheiden.

Schweigeminute auf Mannheimer Weihnachtsmärkten

Aufgrund der Ereignisse in Berlin beteiligt sich Mannheim an einer bundesweiten Schweigeminute. Um 18 Uhr wird es nach Angaben der Stadt eine Schweigeminute auf den Weihnachtsmärkten am Wasserturm und auf den Kapuzinerplanken sowie im Märchenwald auf dem Paradeplatz geben. "Wir gedenken der Opfer der verbrecherischen Tat in Berlin", äußerten sich Oberbürgermeister Peter Kurz und Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch in einer Mitteilung. "Unser tiefes Mitgefühl gilt den Verletzten, den Angehörigen und unsere Gedanken sind auch bei den Polizisten und Rettungskräften und allen, die das Geschehen miterleben mussten." Wenige Tage vor Weihnachten sollten Besinnlichkeit und Ruhe einkehren, doch dieser schreckliche Vorfall versetze das ganze Land in tiefe Trauer.

Strobl: "Seien Sie achtsam, nicht ängstlich"

Die Polizei auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg trifft schärfere Sicherheitsvorkehrungen. "Die Polizeipräsenz wird an bestimmten Punkten sichtbar verstärkt werden", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Die Maßnahmen seien bereits intensiviert worden. "Wir sind vorbereitet auf den Jahreswechsel", sagte der Minister weiter. "Wir tun alles, um ein solches Ereignis in Baden-Württemberg zu verhindern." Auch er wolle weiter Glühwein trinken und Wurst essen. "Seien Sie achtsam, nicht ängstlich", sagte Strobl mit Blick auf die verunsicherte Bevölkerung. Beamte tragen nach Angaben der Stuttgarter Polizei bereits jetzt sichtbar Maschinenpistolen. An möglichen Zufahrten werden demnach in der Landeshauptstadt Barrieren aufgestellt, damit keine Fahrzeuge ungehindert auf den Weihnachtsmarkt fahren können. Konkrete Gefährdungshinweise gibt es demnach aber nicht. Strobl sprach von einer "niederträchtigen und feigen" Tat in Berlin, die an islamistisch motivierte Verbrechen in Bayern und in Frankreich erinnere. "Das trifft uns ins Mark", sagte der Minister.

Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. "Wir sind wirklich schwer erschüttert", sagte er. Die Kabinettssitzung der Regierung habe mit einer Schweigeminute begonnen. Er sei in den Gedanken bei den Opfern. Kretschmann hatte am Morgen eine Trauerbeflaggung der Landesbehörden angeordnet.

Weihnachtsmärkte im Südwesten bleiben geöffnet

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Berlin haben auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg die Geschäfte am Dienstag wie geplant geöffnet. In Mannheim sind nach "MM"-Informationen alle Buden geöffnet. Auch der Betrieb im Märchenwald auf dem Paradeplatz läuft ohne Einschränkungen und Kinder nutzen das Angebot vor Ort weiterhin.

Die Innenminister von Bund und Ländern sprachen sich am Vormittag gegen eine Absage von Veranstaltungen aus, wie das Bundesinnenministerium am Dienstag nach einer Telefonkonferenz der Ressortchefs mitteilte.

In Berlin deutet nach der Todesfahrt eines Lastwagens auf einem Weihnachtsmarkt vieles auf einen Terroranschlag hin. Die Polizei sprach am Dienstagmorgen nach der Tat von einem "vermutlich terroristischen Anschlag" - einen Unfall schlossen die Ermittler aus. (gbr/ott/dpa)