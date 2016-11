Mehr Transparenz gefordert

Ludwigshafen. Die BASF muss nach Unglücken transparenter und besser informieren, zudem sollte die Stadt Ludwigshafen ihre Warnungen mit Sirenen und Handy-Apps verbessern. Diese Forderungen stellten die Fraktionen bei der gestrigen Sondersitzung des Ludwigshafener Stadtrats. Drei Stunden lang befasste sich das Gremium mit der Explosion vor drei Wochen im Landeshafen. Um die Ursache des größten BASF-Unglücks der vergangenen 70 Jahre zu klären, beauftragte nicht nur die Staatsanwaltschaft Frankenthal drei Gutachter. Auch der Chemiekonzern schaltete zwei Sachverständige ein, die den Unfallhergang analysieren sollen.

"Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden wir die Öffentlichkeit unverzüglich informieren", sagte BASF-Werksleiter Uwe Liebelt. Zudem überlege das Unternehmen, regelmäßige Bürgerforen in einzelnen Ludwigshafener Stadtteilen abzuhalten. Ferner wolle die Anilin generell "noch besser" werden. Der Konzern bereite ein Maßnahmepaket vor, das noch mit dem Vorstand besprochen werden müsse. Anfang nächsten Jahres soll es laut Liebelt der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Einzelheiten nannte er allerdings nicht. Zuvor hatte der Werksleiter darauf hingewiesen, dass es in der BASF bereits jetzt schon viermal weniger meldepflichtige Arbeitsunfälle gebe als in der gesamten Chemieindustrie.

"Beispielloser Vertrauensverlust"

Das Unglück im Landeshafen Durch das Explosionsunglück am 17. Oktober im Landeshafen starben vier Menschen - drei BASF-Feuerwehrleute und ein polnischer Matrose eines Tankschiffs. Fünf Schwerverletzte werden noch im Krankenhaus behandelt. Im Einsatz waren 225 Feuerwehrleute und 350 Polizisten. Als Unglücksursache vermutet die Staatsanwaltschaft, dass der Mitarbeiter einer Fremdfirma versehentlich eine falsche Rohrleitung mit explosivem Inhalt angeschnitten hat. In dem Rohrgraben mit 28 Leitungen war es zunächst zu einem Brand und dann zur Explosion gekommen. Wegen der Rauchwolke waren die Bewohner der nördlichen Stadtteile einen Tag lang "aus Sicherheitsgründen" aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Laut Behörden wurden direkt am Brandort erhöhte Schadstoffwerte gemessen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Die BASF hatte 22 Anlagen heruntergefahren. Dazu zählten die beiden Steamcracker, die zwei chemische Grundprodukte liefern. Die Staatsanwaltschaft gab vor vier Tagen den Landeshafen wieder frei, die direkte Unglücksstelle bleibt beschlagnahmt. [mehr...]

Angesichts des Explosionsunglücks mit vier Toten und 30 Verletzten beeindruckte dies den Grünen-Fraktionsvorsitzenden Hans-Uwe Daumen wenig. Er sprach von einem "beispiellosen Vertrauensverlust der BASF in der Geschichte des Unternehmens" und verlangte mehr Transparenz, etwa bei den Messergebnissen nach dem Großbrand.

"Die Akzeptanz der BASF bei den Bürgern hat unbestritten stark gelitten", meinte auch der frühere CDU-Fraktionschef Heinrich Jöckel. Als Gründe nannte er viele Vorfälle und Entscheidungen in den vergangenen Jahren. Dazu zählte er die Explosion der Hochdruck-Gasleitung 2014 in Oppau, die zum Werksgelände führt, den Verzicht auf einen Neubau des BASF-Hochhauses und die Vielzahl an Betriebsstörungen in diesem Jahr. Gleichwohl wies die Union darauf hin, dass die Stadt und BASF eine "Schicksalsgemeinschaft" verbinde. An dieser Daueraufgabe müssten beide Seiten weiter arbeiten.

Ähnlich äußerte sich SPD-Fraktionsvize Hans Mindl. Er forderte das Chemieunternehmen zu weiteren Verbesserungen auf, stellte aber auch klar: "Die SPD steht zur BASF." Nach Ansicht des FDP-Fraktionschefs Thomas Schell hat eine "kleine Unachtsamkeit" zu dem Explosionsunglück geführt. Sein Vertrauen in das Unternehmen sei nicht verlorengegangen. Gleichwohl forderte er die Aufsichtsbehörde zu mehr unangekündigten Kontrollen auf dem Werksgelände auf.

Der Oppauer Ortsvorsteher Udo Scheuermann (SPD) merkte an, dass die Warnung der Bürger nicht optimal gelaufen sei, weil die Sirenen oft nicht gehört wurden. Beigeordneter Dieter Feid räumte das Problem ein. Die Stadt überlege nun, entlang des BASF-Werksgelände Sirenen zu installieren, die doppelt so laut seien wie bisher.

Auch die Forderung nach einer schnelleren Alarmierung über die sogenannte Katwarn-App will die Verwaltung aufgreifen. Der Ludwigshafener Feuerwehrchef Peter Friedrich wies aber darauf hin, dass dies einen personellen Mehrbedarf erfordere. Durch die integrierte Leitstelle, die noch im Bau sei, werde aber alles einfacher.

Ausführlich ging Werksleiter Liebelt auf den Einsatz von Fremdfirmenmitarbeitern ein. Die an der Unglücksstelle eingesetzte Spezialfirma sei seit 25 Jahren für die BASF tätig, die beiden Mitarbeiter seit sieben und zehn Jahren. Es habe "fundierte Absprachen" mit dem Montagekoordinator der BASF gegeben, aber keine permanente Aufsicht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Mitarbeiter, der durch das Anschneiden einer falschen Rohrleitung das Unglück ausgelöst haben könnte, mitgeteilt, dass er keine Angaben mache. Erkenntnisse über die Unglücksursache erwarten die Ermittler erst 2017.