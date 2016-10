Meilensteine der Mobilitätsgeschichte

Altlussheim. Sie standen so noch nie zusammen an einem Ort: "Die ersten fünf Autos der Welt" heißt eine neue Sonderausstellung im privaten Museum "Autovision" im Altlußheim. Zu sehen sind das erste Elektroauto (1881), das erste Dampfauto (1883), das erste Benzinauto (1886), das erste Vierradauto (1889) sowie das erste Serienauto (1894).

"Das ist eine in dieser Form noch nie da gewesene Weltpremiere", sagt Christoph Seiler von dem privaten Museum. Es besteht seit 2002, ist eine Initiative des lange in der Elektronikbranche tätigen Unternehmers Horst Schulz und seit 2010 als Stiftung anerkannt. Ihr Ziel ist, die Geschichte der Mobilität in Form einer Zeitreise aufzuzeigen sowie Visionen für eine Mobilität der Zukunft zu entwickeln.

Es präsentiert auf 2000 Quadratmetern mehr als 200 Fahrzeuge, darunter die weltweit größte erhaltene private Flotte von NSU-Vorkriegs-Automobilen sowie zahlreiche Bugattis.

Fahrtauglicher Nachbau

Das Museum ist einziger Besitzer des ersten straßentauglichen Elektroautos der Welt von 1881 - wenn es sich auch um einen Nachbau handelt, aber einen fahrtauglichen. Stiftungsvorstand Horst Schulz, selbst Elektroingenieur, hat 2011 in der eigenen Werkstatt mit Mitarbeiterin und Freunden das Starley Tricycle nachgebaut, das die Wissenschaftler William Ayrton und John Perry in England damals mit einem Elektromotor ausgerüstet hatten.

Das gab nun den Anstoß zu der Sonderausstellung, für die Schultz ergänzende Leihgaben vom Deutschen Technikmuseum Berlin sowie vom Mercedes Benz Museum in Stuttgart bekam. Zu sehen ist die Sonderschau im neuen "X-Cube" (Exhibition Cube) des Museums donnerstags, freitags und sonntags von 10 bis 17 Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr. pwr