Ismail Toruns Sohn Eyüp hat dieser Zeitung gestern geschildert, dass auch er in den Tagen vor dem Tod seines Vaters zweimal mit diesem telefoniert habe. Er habe in den Gesprächen normal gewirkt, so als nichts passiert wäre. "Mein Vater ist ein Held", sagt Eyüp Torun weiter: Er habe sich nichts anmerken lassen, weil seine Entführer wohl gedroht haben, seinen Kindern etwas anzutun. Sein Vater habe immer nur für die Familie erfolgreich sein und Gutes tun wollen. "Er war ein fleißiger Mann, der ein großes Unternehmen für seine Familie aufgebaut hat", sagt Eyüp Torun.

Feinde habe sein Vater keine gehabt. "Er war im Kreis Ludwigshafen und Rhein-Neckar auf dem ersten Platz, was sein Hilfsengagement für Moscheen, Vereine und Sportclubs betrifft. Er hat immer den Leuten geholfen, wie er nur konnte." (hhk)