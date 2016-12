Meist milde Strafen für Autoknacker

So sieht es nach einem Aufbruch im Innern eines Wagens in Hofheim aus.

Rhein-Neckar. Bewährungsstrafen von jeweils zwei Jahren: Mit diesem Urteil sind jüngst drei Autoknacker vor dem Amtsgericht Darmstadt davongekommen. Am 24. November wurden zwei von ihnen verhaftet, nachdem sie sich auf dem Parkplatz eines Darmstädter Autohauses an einigen Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten. Das Urteil zeigt das ganze Dilemma, in dem sich die Behörden in der nun schon seit einem Jahr in der Region andauernden Serie von Autoaufbrüchen befinden: Selbst wenn einzelne Täter gefasst werden, so kommen sie oft mit milden Strafen davon. Und Hinweise auf Hintermänner geben sie nicht.

Zwar konnte im Zuge der Ermittlungen gegen die beiden Rumänen im Alter von 24 und 34 Jahren ein dritter Täter aus Moldawien überführt werden, doch das ist nur ein Teilerfolg. "Die Bewährungsstrafen sind wahrlich kein tolles Urteil", sagt auch Christiane Kobus, Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen. "Zumal sich durch die Befragung keine neuen Spuren für die weiteren Ermittlungen ergeben haben."

Zwar gelingen den Beamten vereinzelte Festnahmen wie im pfälzischen Haßloch in der Nacht zum Mittwoch. Doch dadurch reißt die beispiellose Serie nicht ab. Rund 1250 Autos - vor allem der Marke BMW - sind in der Metropolregion seit Jahresbeginn aufgebrochen worden. Die Täter stehlen etwa Bordelektronik wie Navigationsgeräte oder Multifunktionslenkräder. Der Schaden beläuft sich mittlerweile auf mehr als neun Millionen Euro.

In Haßloch hatte die Polizei einen 30-Jährigen auf frischer Tat ertappt. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Angaben zu seiner Nationalität oder möglichen Zusammenhängen mit anderen Taten wollten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern nicht machen. Es ist aber zu befürchten, dass auch dieser mutmaßliche Autoaufbrecher schweigen wird.

Abnehmer in China?

Nach Ermittlungen der südhessischen Polizei konnte zumindest geklärt werden, warum vor allem BMWs betroffen sind. Demnach werden die gestohlenen Geräte nach China transportiert. Dort würden viele gebrauchte BMWs aus den USA gekauft, deren Software in Asien nicht funktioniert. Die europäischen Geräte hingegen schon. Hinter den Tätern vermutet die Polizei eine organisierte Bande aus Osteuropa.

Die Aufbrüche dauern meist nur wenige Minuten, hinterlassen aber einen Schaden von bis zu 20 000 Euro. "Zu uns kommen nach wie vor Betroffene", sagt Sonja Schmidbauer vom BMW-Händler Scheller mit Filialen in Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Grünstadt. "Teilweise erwischt es Leute auch doppelt."

Auch die Polizei mahnt Fahrzeughalter, deren Autos bereits aufgebrochen wurden, zu Vorsicht. "Es ist gut möglich, dass die Täter wieder kommen, da sie schon wissen, wie sie das Auto am schnellsten knacken können", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle vom Präsidium Mannheim. "Außerdem gibt es ja dann ein nagelneues Navigationssystem zu holen."

Die Jagd nach den Autoknackern sei ausgesprochen schwierig. "Wenn man den einen Kopf abschlägt, wächst direkt ein neuer nach", sagt er. Die Arbeitsgruppen bei den Präsidien seien jedoch bemüht, das Puzzle Teil für Teil zusammenzufügen, um dann "irgendwann ein Gesamtbild zu haben."