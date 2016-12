Melodien des Adels

Deidesheim/Worms. Die "Stuttgarter Saloniker", die sich der Salonmusik des 18. und 19. Jahrhunderts verschrieben haben, kommen im Januar mit Konzertmusik vom Feinsten für 14 Vorstellungen mit dem Titel "Neujahrskonzerte" in die Kurpfalz. Das Ensemble, das seit Jahren mit moderierten Programmen beschwingte Musik in gediegenem Rahmen präsentiert, gibt während seiner Pfalz-Tournee an manchen Tagen bis zu drei Konzerte innerhalb von nur zwölf Stunden.

Salonmusik setzte sich schon früh überwiegend aus der Bearbeitung von Opern- und Operettenarien sowie Gesellschaftstänzen zusammen. Sie gilt als die bürgerliche Fortsetzung der Kammermusik des Adels und wurde zum Beispiel von Franz Liszt oder Jacques Offenbach "salonfähig" gemacht.

Die Termine: Jugendstilhalle Landau (3. Januar, 20 Uhr), "Haus des Gastes" Dahn (13. Januar, 20 Uhr), Fruchthalle Kaiserslautern (14. Januar, 17 Uhr), Saalbau Neustadt (14. Januar, 20 Uhr), Jugendstilhalle Philippsburg (15. Januar, 11 Uhr), Schloss Herrnsheim Worms (15. Januar, 15 Uhr), Brunnenhalle in Bad Dürkheim (15. Januar, 20 Uhr), Weinstraßencenter Grünstadt (17. Januar, 20 Uhr), Stadthalle Deidesheim (18. Januar, 20 Uhr), Stadthalle Speyer (19. Januar, 20 Uhr), Schloss Rittersaal Mannheim (22. Januar, 11 Uhr) und Stadthalle Heidelberg (22. Januar, 16 Uhr). rs