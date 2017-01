Menschen nicht auf Speisekarte

Worms. "Die können gut fangen", sagt Leonie Paczulla. "Und die können auch richtig gut Männchen machen." Das neunjährige Mädchen sitzt, mit dicker Jacke und einer Wolfsmütze eingepackt, neben seiner Mutter am Lagerfeuer und backt Stockbrot. So lässt sie ihre erste Wolfsnacht im Wormser Tiergarten gemütlich ausklingen. Was war der Höhepunkt? Natürlich die Fütterung der vier Wölfe, die im Tierpark im Wormser Wäldchen zuhause sind.

Die Wolfsnächte gehören zu den beliebtesten Veranstaltungen des Wormser Tierparks überhaupt. An fünf Wochenenden im Januar und Februar finden sie statt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Dann wird es gerade dunkel. Und so können auch die Kinder zuschauen, wenn die Raubtiere gefüttert werden. Auf diese Weise pflegt die Einrichtung einmal mehr ihren Ruf als Familienausflugsziel. Anders als in anderen Zoos können die Besucher den Tieren recht nahe kommen, ohne dass es freilich gefährlich wird. Es ist kein klassischer Zoo eben, sondern ein Tiergarten im Wortsinne.

Und der Erfolg gibt den Wormser Freizeitbetrieben als Betreiber des Parks recht. Die verfügbaren 900 Eintrittskarten für die zehn Wolfsnächte sind ratzfatz vergriffen. Zum Vorverkaufsbeginn bilden sich regelmäßig Stunden vor Öffnung des Kassenhäuschens lange Schlangen.

Tiergarten Worms Der Tiergarten ist ein Zoo im Wormser Naherholungsgebiet Bürgerweide im Süden der Stadt. Er wurde im Jahr 1972 eröffnet und ist etwa 8,5 Hektar groß. Ihre Heimat haben hier etwa 400 Tiere, verteilt auf 80 Arten. Schwerpunktmäßig kümmert sich der Tiergarten um die Haltung alter Haustierrassen. Der Tiergarten hat aber auch einige Exoten wie Kattas, Bartagamen oder eine Erdmännchenkolonie. Im Jahr 2007 wurde eine rund 2500 Quadratmetergroße Anlage für europäische Wölfe eröffnet. Der Zoo verfügt auch über eine Tiergartenschule. Im vergangenen Jahr kamen rund 240 000 Besucher in den Tiergarten.

Der Höhepunkt des Abends in der Natur ist nicht nur für das Publikum die Fütterung, sondern auch für die vier Wölfe Goldie, Whity, Kleiner und Bollek. Als sich die erste Besuchergruppe dem Gehege nähert, warten die Tiere wie Hunde darauf, dass Sandy Gass ihnen die rohen Fleischstückchen zuwirft. Mit einem schmatzenden Geräusch fangen die Tiere die Brocken mit dem Maul schon in der Luft. Die Vierbeiner würdigen Menschen, die fünf Meter über ihnen auf der Holzbrücke stehen, kaum eines Blickes.

Bis 60 Rudel in Deutschland

"Keine Angst, Sie stehen bei den Wölfen nicht auf der Speisekarte", hat Sandy Gass schon beim informativen Gang durch den Tiergarten beruhigt. Die Diplom-Biologin und ihre Kollegen nutzen die Wolfsnächte, um jede Menge Wissenswertes rund um die Tiere zu vermitteln. Etwa 40 bis 60 Rudel leben derzeit in Deutschland. Viele davon sind aus Polen eingewandert und fühlen sich in Sachsen pudelwohl. Aber auch über Italien und die Schweiz kommen vermehrt Wölfe nach Bayern.

Mit der Ausbreitung sind auch die Chancen gewachsen, Wölfe in der Natur zu sichten. Doch Gass beruhigt: Menschen greife ein Wolf nur an, wenn er an Tollwut erkrankt oder von Menschen angefüttert worden sei, erklärt die Expertin.

Trotzdem seien beispielsweise Schäfer alles andere als begeistert von der wachsenden Wolfspopulation. Gleichwohl könnten speziell ausgebildete Herdenschutzhunde die Tiere gut gegen Wölfe verteidigen. Auch Esel könnten die Raubtiere abwehren, erklärt die Expertin vor dem Gehege der keineswegs störrischen, sondern vorsichtigen Lastentiere. Dass Wölfe zuweilen ganze Schafherden reißen, habe nichts mit einem Blutrausch zu tun, der ihnen nachgesagt werde. Vielmehr seien Schafe keine Fluchttiere. Und Wölfe könnten dem Reiz der sich panisch bewegenden Tiere nicht widerstehen. Indem sie so viele Tiere wie möglich rissen, wollten sie nur für einen Fressvorrat sorgen. Denn in der freien Natur haben Wölfe eine Jagderfolgsquote von nur fünf bis zehn Prozent, weiß Sandy Gass. Ihre Opfer seien in der Regel alte oder kranke Tiere. "Deshalb gelten Wölfe auch als Gesundheitspolizei des Waldes."

Beim Spaziergang durch den dunklen Tiergarten bleibt die Biologin auch vor dem Gehege der Kolkraben stehen. Die beiden Arten haben viele Gemeinsamkeiten, erzählt sie: Beide galten in der germanischen Mythologie als weise Göttertiere, bis sich im Mittelalter das Bild wandelte. Die Aasfresser taten sich an den Toten auf Schlachtfeldern gütlich. Das brachte ihnen den Ruf der Todesboten ein. Beide Tierarten seien - fast ausgerottet - aus eigener Kraft wieder zurückgekommen und praktizierten eine erfolgreiche Symbiose. Raben kommen trotz scharfem, kräftigem Schnabel nicht durch die dicke Haut von Säugetieren. "Der Wolf ist sozusagen ihr Dosenöffner", erläutert Sandy Gass. Als Gegenleistung alarmieren sie die Wölfe vor deren Fressfeinden.

Ganz nebenbei räumt die Biologin - abseits von allem Wolfswissen - mit so manchem Irrglauben auf: Wenn Jungtiere in der Natur herumliegen, sind sie in der Regel nicht ausgesetzt, sondern die Mutter ist in der Nähe. Deshalb liegenlassen! "Menschen müssen ihre Finger nicht immer im Spiel haben", warnt Gass vor allzu großer Fürsorge.