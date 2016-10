Messwerte nicht erhöht

Ludwigshafen. Am Wochenende hat die Feuerwehr die Messfahrten nach der BASF-Explosion im Norden Ludwigshafens fortgesetzt. "Bei den täglich zehn Kontrolltouren wurden keine erhöhten Schadstoffe und keine verdächtigen Gerüche festgestellt", sagte Feuerwehrchef Peter Friedrich auf Nachfrage. Heute will die Behörde darüber entscheiden, in welchem Umfang Messfahrten fortgeführt werden. Unterdessen fährt die BASF schrittweise ihre 24 nach dem Unglück abgeschalteten Anlagen wieder hoch. Dabei sei es bislang zu keinen Problemen gekommen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Nach ihren Angaben ging einer der beiden Steamcracker, in denen Rohbenzin in zwei chemische Grundstoffe aufgespalten wird, mittlerweile in Betrieb. Wann sämtliche Anlagen der BASF produzieren, sei nicht absehbar.

Die Autofahrer müssen weiterhin mit Behinderungen auf der B 9 im Norden Ludwigshafens rechnen. Das BASF-Tor 15, die Hauptzufahrt für Lkw, wurde zwar von den Behörden freigegeben. "Die Inbetriebnahme dauert aber noch etwas, weil wir alle Speditionen informieren müssen, um einen geregelten Ablauf zu erreichen", so eine Sprecherin. ott