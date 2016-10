Messwerte werden heute vorgestellt

Ludwigshafen. Nach der Explosion bei der BASF informieren die Stadt Ludwigshafen und das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises heute über ihre Messergebnisse und -strategie. Die BASF habe die Resultate ihrer Schadstoffmessungen den Behörden zur Verfügung gestellt, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage. "Es steht nun in deren Ermessen, was sie veröffentlichen." Laut Behörden wurden nach der Explosion erhöhte Messwerte festgelegt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden.

Augenzeugen haben den Unglückstag anders erlebt: "Es war spürbar. Man kann es nicht fotografieren, aber es hat sich auf der Haut niedergeschlagen", sagt Wolfgang Merz, der in Kirschgartshausen eine Landwirtschaft betreibt. "Die Haut war klebrig, so ähnlich wie wenn man schwitzt. Ich habe gefühlt, dass es anders war als normal." Nach der Explosion habe es gerochen wie in einer alten Schmiede, wenn das Feuer in der Esse brenne, erzählt der Landwirt. Merz betreibt im Mannheimer Stadtteil Kirschgartshausen - schräg gegenüber der BASF - einen landwirtschaftlichen Betrieb und hält dort 5000 Hühner. Diese wurden nach der Explosion gleich in den Innenraum geführt. "Aber die Lüftung konnten wir nicht abstellen, das geht bei so vielen Hühnern nicht." Der Landwirt hat sich aber nicht an den Rat gehalten, im Haus zu bleiben, sondern hat auf dem Feld gearbeitet. "Auf eigenes Risiko, das ist klar", sagt Merz. Am Abend habe er sich abgeduscht, danach habe er nichts mehr von dem klebrigen Gefühl auf der Haut gespürt. ott/cos