Mira schnuppert nach Käfern

Ladenburg. Wenn Sara Kirda ihrer Hündin Mira die orangefarbene Warnweste anzieht, weiß der Beagle, dass Arbeit wartet: Citrusbockkäfer suchen. Angeleint geht die Spürhündin durch die Reihen mit eingetopften, kleinen Bäumen auf dem Verkaufsgelände der Baumschule Huben. Mira schnüffelt auf dem Boden auf der Suche nach Larven und Spänen, die von einem befallenen Baum runtergefallen seien könnten. Kurz bleibt sie stehen und riecht intensiv an einem Pflanzenkübel. "Da riecht wohl etwas interessant für sie", sagt Kirda zu den anwesenden Journalisten und Vertretern des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP). Aber Mira läuft zum nächsten Baum weiter - falscher Alarm. Nach rund 45 Minuten und ebensovielen Bäumen ist die Arbeit erledigt. Die vierpfotige Mitarbeiterin des RP ruht sich im Schatten aus.

Baumschulen-Besitzer Andreas Huben wirkt erleichtert. Der Besuch sei eine "Routinekontrolle", sagt Klaus Schäfer, Landwirtschaftsdirektor vom Referat für pflanzliche Erzeugung beim RP. Solche Untersuchungen werden mindestens einmal pro Jahr deutschlandweit durchgeführt.

Die Folgen, wenn Mira etwas gefunden hätte, wären jedoch fatal für den Betrieb gewesen: Bestätigt sich der Verdacht, dass eine Pflanze betroffen ist, wird der Betrieb unter Quarantäne gestellt: Im Umkreis von 100 Metern müssen alle Bäume zerstört werden, damit sich der Käfer nicht ausbreiten kann. "Einen normalen Betrieb bringt so eine Quarantäne um", sagt Huben. Erst nach vier Jahren dürfen betroffene Baumarten in dem Gebiet wieder angebaut werden. "Aber natürlich sind die Kontrollen wichtig, der Käfer breitet sich rasant aus", sagt Huben. Erstmals ist der Schädling 2004 in Deutschland nachgewiesen worden, in der Metropolregion gab es bisher noch keinen Befall in einer Baumschule.

Pflanzenkontrollen in Deutschland Importierte und exportierte Pflanzen müssen in Deutschland von Mitarbeitern des Pflanzengesundheitsdienstes kontrolliert werden. Diese suchen nach Schädlingen, die im Zielgebiet nicht heimisch sind . Wenn die Pflanzen gesund sind, bekommen sie einen Pflanzenpass.

Citrusbockkäfer und Asiatische Laubholzbockkäfer legen ihre Eier in gesunden Laubbäumen ab. Sobald diese geschlüpft sind, fressen die Larven etwa ein Zentimeter breite Löcher in den Baum. Dieser kann sich davon nicht erholen und stirbt ab.

Im August wurden in Hildrizhausen bei Böblingen Citrusbockkäfer gefunden. Auch Bäume im Nachbardorf Altdorf sind befallen, die Käfer sind dort noch nicht ausgerottet. Außer nicht befallenen Nadelbäumen wurden alle Bäume im Umkreis gefällt. (jwd)

"Unser größtes Problem sind Pflanzen aus dem Ausland, die Privatleute aus dem Urlaub mitbringen, da wir die nicht kontrollieren können", sagt Ulrich Roßwag, Abteilungsleiter für den Bereich Landwirtschaft beim RP Karlsruhe. Um die Arbeit der Pflanzenkontrolleure zu erleichtern, kam im vergangenen Jahr die Idee, einen Spürhund ausbilden zu lassen.

Mira kann mit ihrer feinen Nase Schädlingsbefall in Baumkronen erschnüffeln. Bei einer zweiwöchigen Ausbildung im vergangenen Jahr haben Trainerin und Hündin das Erkennen von Larven, Holzspänen und Käfern geübt, jetzt trainieren sie zwei- bis dreimal pro Woche.

Käfer auch in Verpackungen

Auch in der Baumschule machen sie im Anschluss an die Suche noch eine Übung. Sara Kirda versteckt eine Probe mit Bohrspänen in einem kleinen Einmachglas mit einem löchrigen Deckel und lässt Mira von der Leine. Nach drei Minuten beginnt sie an dem Holzcontainer zu kratzen, in dem sie die Probe vermutet. Zufrieden scheint die Hundedame zu sein, vielleicht auch wegen des Hundekekses, den sie zur Belohnung bekommt. "Mira beschnuppert Paletten zuerst von oben und läuft dann so lang um den Stapel, bis sie etwas findet", sagt Kirda.

Neben dem Citrusbockkäfer ist Mira auch auf den "Asiatischen Laubholzbockkäfer" trainiert. Der steckt häufig in Verpackungsholz bei Steinlieferungen aus China. Für einen Container braucht Mira eine Stunde. "Dieses Jahr haben wir vereinzelt tote Käfer in Lieferungen gefunden", sagt Roßwag. Durch die frühe Erkennung bestand keine Gefahr für eine Ausbreitung. "Mira ist ein echter Gewinn für das Regierungspräsidium", sagt Landwirtschaftsdirektor Schäfer.