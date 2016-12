Mit Detektiv Manni auf Mörderjagd

Autor Uwe Löhmann präsentiert seinen ersten Kriminalroman "Ärger für Gerber" beim Agiro-Verlag in Neustadt. © Agiro-Verlag

Edenkoben. Manni Gerber ist notorisch klamm. Er geht gerne und oft in seine Stammkneipe, trinkt gerne und oft ein paar Rieslingschorlen zu viel. Kündigt seinen Job - und klärt danach mehrere Morde auf. Ausgangspunkt einer brisanten Jagd nach der Wahrheit ist Neustadt an der Weinstraße, die Heimat des Privatdetektivs.

"Ärger für Gerber", so heißt ein neuer Roman, mit dem Autor Uwe Löhmann die regionale Krimi-Landschaft um eine weitere Facette bereichert. Die Figur des Manni Gerber ist allerdings literarisch schon existent. Denn bevor der 1955 in Frankfurt geborene Autor jetzt sein erstes Buch auf den Markt brachte, legte er die Hauptperson in einer Kurzgeschichte an, die 2015 im Sammelband "Slevogts Tod" erschien. "Selbst schuld" heißt die Geschichte: Sie erzählt davon, wie Gerber seinen Job in einer großen Ermittlungsagentur kündigt.

"Das war zugleich die Einführung in die eigentliche Geschichte", erzählt Uwe Löhmann im Gespräch mit dieser Zeitung von den Vorarbeiten zu seinem Pfalz-Krimi. Wie lange er dafür gebraucht hat, kann er nicht so genau sagen. "Ich habe immer zwischendurch geschrieben, wenn gerade Mal Zeit war." Denn sein eigentlicher Job als Übersetzer für Französisch bekommt natürlich Vorrang.

Uwe Löhmann Krimi-Autor Uwe Löhmann wurde 1955 in Frankfurt geboren, wo er 1974 das Abitur machte und ein Jura-Studium begann. Von 1980 bis 1985 war er Mitarbeiter in verschiedenen Buchhandlungen. 1983 zog er nach Ludwigshafen und lebt inzwischen in Edenkoben. Zusammen mit Steffen Boiselle gründete Löhmann 1985 den Boiselle&Löhmann-Verlag mit dem Schwerpunkt auf Comics. Ab 1990 begann Löhmann mit ersten literarischen Übersetzungen (Französisch). Seit seinem Ausscheiden aus dem Verlag 1999, der seitdem unter Agiro-Verlag firmiert, ist er als freier Übersetzter tätig. "Ärger für Gerber" kostet 12,90 Euro, ISBN 978-3-939233-76-3. bhr

Eigenen Verlag verlassen

1999 hat sich der inzwischen in Edenkoben lebende Autor selbstständig gemacht, mit literarischen Übersetzungen begann er aber bereits 1990. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er gemeinsam mit Steffen Boiselle im 1985 gegründeten Boiselle & Löhmann Verlag. Seit Löhmanns Ausscheiden ist das Unternehmen aus Neustadt als Agiro-Verlag bekannt - dort ist auch "Ärger für Gerber" erschienen.

Natürlich hat der Autor und Übersetzer mit seinem früheren Geschäftspartner keinen Ärger - schließlich gibt der Verlag das Buch heraus. Aber wenn man Uwe Löhmann fragt, wie viel Autobiographisches in seinem Titelhelden steckt, sagt er: "Wie Manni seinem Chef die Brocken hingeworfen hat - das könnte auch ich gewesen sein." Es gebe wohl kaum einen Autor, "der nicht ein bisschen was von sich selbst in die Figuren projiziert". Gilt das auch für die häufigen Kneipenbesuche Mannis? Löhmann schmunzelt: "Wenn man häuslich wird, lässt das nach. Aber es bleibt eine gewisse Sehnsucht", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Was die im Buch zum Teil recht drastisch beschriebene feine Pfälzer Gesellschaft betrifft - mit ihrer Habgier und voller fragwürdiger Moralvorstellungen - gibt es, so Löhmann, "überhaupt keine realen Bezüge". In seiner Wahlheimat hat er beste Erfahrungen mit dem hiesigen Menschenschlag gemacht: "Was den Pfälzer auszeichnet, ist eine leichte Zugänglichkeit." Um so stärker der Kontrast, wenn Löhmann den brutalen Macho Hahnschrei beschreibt oder ins Ludwigshafener Zuhälter-Milieu blickt.

Fortsetzungen möglich

In der Pfalz spielt auch eine weitere Kurzgeschichte, die der Autor vor neun Jahren für den Sammelband "Das Morden ist des Winzers Lust" geschrieben hat. Es geht um den pensionierten Arzt "Moppel", der einem betrügerischen Wirt auf die Schliche kommt. Dabei wird klar: Für wahre Kenner edler Rebensäfte gibt es weitaus niederträchtigere Verbrechen als Mord - etwa das Weinpanschen.

Sollen dem "Ärger für Gerber" Fortsetzungen folgen? Uwe Löhmann will zunächst einmal abwarten, wie nun die Reaktionen auf sein erstes Werk ausfallen. "Aber", so sagt er, "ich könnte mir durchaus vorstellen, noch weitere Bücher zu schreiben".