Mit Messer attackiert

Rhein-Neckar. Vor der Jugendkammer des Landgerichts Mannheim hat gestern der Prozess wegen versuchten Totschlags gegen einen heute 21-jährigen Iraker aus Hemsbach begonnen. Verschüchtert schaut sich der Angeklagte Rokan Z. (Namen geändert) um, als Beamte ihn in den Saal bringen. Was Staatsanwalt Frank Stork gegen ihn vorbringt, will gar nicht zu dem kindlich wirkenden jungen Mann passen.

Danach soll er im Juli vergangenen Jahres mit zwei Kumpels beim Einkaufen in Streit geraten sein. Zunächst nur verbal, wollte Z. laut Anklage dann auf einen seiner Begleiter losgehen. Dies verhinderte offenbar der Dritte im Bunde. Gemeinsam kehrten die drei anschließend in ihre Hemsbacher Unterkunft zurück. Dort soll sich Rokan Z. ein Küchenmesser gegriffen und unvermittelt versucht haben, auf Yousef S. einzustechen, um ihn zu töten. Nur durch das erneute Eingreifen des Dritten habe das verhindert werden können.

Ängstlicher junger Mann

Seitdem sitzt Rokan Z. in der Justivollzugsanstalt (JVA) Adelsheim in Untersuchungshaft. "Zur Sache wird sich mein Mandant nicht äußern", gibt Anwältin Ute Mannebach-Junge gleich zu Beginn bekannt. Als Richterin Bettina Krenz mit den Fragen zur Person beginnt, wird klar, dass dem jungen Iraker offenbar nicht bewusst ist, dass er sich selbst mit den Antworten schaden kann.

Seine Variante des Lebenslaufes klingt deutlich anders als in den Unterlagen der Richterin. Über die Türkei und Griechenland nach Deutschland gelangt, habe er in Weinheim schnell Anschluss gefunden. "Sagen Sie lieber gar nichts, bevor Sie hier Ungereimtheiten von sich geben", ermahnt ihn Krenz.

Ein Bericht aus der JVA zeichnet das Bild eines ängstlichen jungen Mannes, der zu Haftbeginn mit sich und seiner Tat gehadert habe. Dies ändert sich, als ein Sprachlehrer sich seiner annimmt. Mittlerweile habe er den Deutschkurs in der JVA bereits dreimal besucht und gute Fortschritte gemacht. Der Prozess wird am 1. Februar fortgesetzt. pet