Landau. Ein städtischer Mitarbeiter soll aus dem Stadtarchiv Exponate im Wert von rund 50.000 Euro gestohlen haben. Das gab die Kriminalinspektion Landau am Montag bekannt. Im August war bei der Kriminalpolizei der Hinweis eingegangen, dass Exponate aus dem Stadtarchiv in einem Auktionshaus in der Südpfalz angeboten wurden. Die folgenden Ermittlungen führten zu einem städtischen Mitarbeiter, der Zugang zu den dort gelagerten Kunstwerken hatte. Nach Abschluss der Durchsuchungen und Vernehmungen konnte der größte Teil der verschwundenen Gegenstände aufgefunden und dem Stadtarchiv zurückgegeben werden. Der städtische Mitarbeiter räumte die Diebstähle ein. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde der Sachverhalt erst jetzt mitgeteilt, heißt es in der Mitteilung. (pol/ben)