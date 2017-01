Mitarbeiterin brachte Ermittler auf die Spur der Tatverdächtigen

Lambrecht. Im Fall der mutmaßlich getöteten 85-jährigen Heimbewohnerin im Seniorenhaus "Lambrechter Tal" sind neue Ermittlungsdetails bekannt geworden. Demnach seien die Ermittler den drei festgenommenen Tatverdächtigen - zwei Männer im Alter von 23 und 47 Jahren und eine 26-jährige Frau - Dank einer anderen Mitarbeiterin des Hauses auf die Spur gekommen, sagt der Geschäftsführer des Bezirksverbandes Pfalz der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Markus Broeckmann. Die Frau habe von den Handyaufnahmen erfahren und die Heimleitung eingeschaltet, die sich an die Polizei gewandt habe.

Die Beamten nahmen den Verdächtigen die Handys ab, auf denen sich die Filme befinden sollen. Zu den Details schweigt Broeckmann. "Das ist so entsetzlich, dass wir es zum Schutz der Misshandelten nicht sagen möchten." Bekannt wurde, dass die 26-Jährige eine demente Frau mehrmals ins Gesicht geschlagen und mit Gegenständen beworfen haben soll. Dass auch ein Mord passiert sein könnte, wurde offenbar beim Auswerten von Handy-Chatverläufen klar. Dort, so heißt es, sollen sich die Verdächtigen über die Tat ausgetauscht haben. Der Leiter der Staatsanwaltschaft Frankenthal, Hubert Ströber, will das aus ermittlungstaktischen Gründen weder bestätigen noch dementieren. Er spricht lediglich davon, dass man Beweismittel habe, "die schon ein gewisses Gewicht haben".

Die Ermittler untersuchen nun weitere Todesfälle zwischen Dezember 2015 und September 2016. Eine zweistellige Zahl, bestätigt Ströber. Vorher war vermutlich nichts. Erschwerend könnte sich auswirken, dass sich viele Menschen nach dem Tod verbrennen lassen. Auch die 85-Jährige sei eingeäschert worden. In diesem Fall müssten die Ermittler davon ausgehen, dass sie nichts Wesentliches mehr feststellen könnten. Auch Exhumierungen sind geplant. (dpa/lrs)