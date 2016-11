Möglicher Investor hält sich bedeckt

Heppenheim/Mannheim. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Allerdings verdichten sich die Hinweise auf den Investor, der Gebäude und Grundstück der ehemaligen Odenwaldschule in Heppenheim gekauft hat. Nach Informationen dieser Zeitung ist Dieter Schaller mit seiner Mannheimer Werbeagentur der neue Eigentümer des Geländes in Ober-Hambach. Was der Investor dort plant, ist allerdings weiter unbekannt.

Einige Namen waren in den vergangenen Tagen im Umlauf. "Wir werden zu keinem einen Kommentar abgeben", erklärte Alexander Schmidt, Pressesprecher von Insolvenzverwalterin Sylvia Rhein, auf Nachfrage. Der Name von Dieter Schaller sprudelte dagegen aus mehreren anderen Quellen. Er selbst war gestern telefonisch nicht zu erreichen, auch auf eine Anfrage per E-Mail reagierte der Geschäftsführer bislang noch nicht.

Seit Anfang der 1970er Jahre betreibt Dieter Schaller seine Werbeagentur. Zunächst in Lampertheim, wo sie erste bekannte Kunden wie die Kneipp-Heilmittelwerke an Land zog, seit 1979 - mit einer kurzen Unterbrechung in Ludwigshafen - in Mannheim. Heute ist die Liste der bekannten Kunden lang.

Rätselraten um Kaufpreis

Für kleines Geld wird an der früheren Odenwaldschule allerdings auch nichts Neues entstehen. Spekuliert wird derzeit über den Kaufpreis, der angeblich bei sechs Millionen Euro liegen soll. Vonseiten der Insolvenzverwalterin will man das jedoch nicht bestätigen. Ähnlich hoch soll allerdings die Summe gewesen sein, mit der ein Investor kurz vor dem endgültigen Aus der Odenwaldschule eingestiegen wäre, um die Einrichtung zu retten. Die Zahlen hatte der damalige Geschäftsführer der Einrichtung, Marcus Halfen-Kieper, gegenüber den Aufsichtsbehörden in den Raum gestellt.

Aus dieser Zeit kursieren auch Hochrechnungen, wie viel Geld zusätzlich in die sanierungsbedürftigen Gebäude gesteckt werden müsste: sechs Millionen Euro - nur für das absolut Notwendigste. Und dieser minimale Investitionsbedarf gilt nur, wenn in Ober-Hambach weiter eine Schule untergebracht wäre.

Neue Nutzung vor Hürden

Um andere Projekte zu realisieren, würde wohl nicht nur der finanzielle Einsatz steigen - für die Umsetzung müssten wohl auch deutlich höhere Hürden übersprungen werden. Weil es für das Areal der ehemaligen Odenwaldschule keinen Bebauungsplan gibt, müssen die Gebäude so genutzt werden, wie das in der Vergangenheit war: Schulgebäude blieben Schulgebäude, Verwaltungsgebäude blieben Verwaltungsgebäude. Allerdings lässt sich das Nutzungsrecht ändern - beim Kreisbauamt. Ob dort Anträge eingegangen sind, konnte die Verwaltung im Heppenheimer Landratsamt gestern am späten Nachmittag nicht mehr sagen. lok