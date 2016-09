Mönche lieben Dubbegläser

Bad Dürkheim. "Die Pferde waren toll und die Römer, aber jetzt gehen wir auf den Wurstmarkt, da habe ich keine Zeit mehr", sagt die dreineinhalb Jahre alte Nele, schnappt sich ihren Papa René und zieht ihn in Richtung Kurpark. "Ich freue mich jetzt aufs Karussell fahren, aber so einen Umzug könnte es ruhig jedes Jahr geben, der war toll", findet Tamara (10). Wie die beiden Mädchen haben sich gestern Tausende Besucher den bunten Festumzug zum 600. Dürkheimer Wurstmarkt angeschaut. Nach der Auflösung des 100 Nummern starken Lindwurms - der die Geschichte des größten Weinfests der Welt aufleben lässt - strömen die Besucher in Scharen auf die Brühlwiesen, wo das Schoppen-Spektakel traditionell mit drei Böllerschüssen eröffnet wird.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würdigt den Wurstmarkt als "unverzichtbares Kulturgut der Pfalz" und genießt die Fahrt mit Bürgermeister Christoph Glogger in der von sechs Rappen gezogenen Kutsche sichtlich.

Fantasievolle Wagen

Vor dem Rathaus drängen sich die Zuschauer in Fünferreihen zwischen Straßenbahngleisen, Kurparkmauer und Gehweg, um einen Blick auf die fantasievollen Wagen zu erhaschen. Nele und Tamara haben es da besser, sie dürfen vom Rathausbalkon auf das bunte Treiben blicken. "Schau' mal, wie hübsch die ist", ruft Nele und zeigt aufgeregt auf die rollende Römer-Villa vom Weilberg, die 2000 Jahre Weinkultur in Ungstein präsentiert. Gefolgt von den dunkel gewandeten Limburg-Mönchen, die ihre Dubbegläser schwenken, tuckert die Michaelskapelle ins Blickfeld. Die Mitglieder des Heimatvereins Hardenburg winken huldvoll, während die betagten Nonnen und Kuttenträger vom Kloster Seebach kleine Weingläser an die Zuschauer verteilen, die in den zwei Umzugsstunden durch Zauberhand immer wieder gefüllt werden. "Wahnsinn, was da für eine Arbeit drinsteckt. Die Gewänder sind toll gemacht und die Wagen auch", sagt Neles Papa René anerkennend. Er vermutet, dass der Jubiläums-Wurstmarkt alle Rekorde brechen wird. "Es ist unglaublich, wie voll die Stadt schon jetzt ist."

Während der "rote Fitz" das Volksfest kritisch beäugt und mit schwarzer Winzerfahne vorbeimarschiert, freut sich die "schöne Anna" darüber, dass sie mit der Kutsche zum Wurstmarkt-Ball reisen darf. Die Prominenz rollt Schlag auf Schlag an: der Graf zu Leiningen samt seiner schmetternden Schlossgarde, die höflich lächelnde Liselotte von der Pfalz und Sonnenkönig Ludwig XIV. "Jetzt kommen wieder Pferde", freut sich Nele, die sich an den Schwarzwäldern mit ihren blonden Mähnen gar nicht sattsehen kann. Der Sprung in die Neuzeit zieht mit den überdimensionalen Stämmen für das Dürkheimer Riesenfass, tanzenden Hippies, den Jungwinzern und ihrem aufblasbaren Dubbeglas-Denkmal sowie mit summenden Bienen des Imkervereins ein. "Da gibt's Honig", ruft Nele und bereut es zum ersten Mal, nicht mitten im Trubel zu stehen.

Spätsommerwetter freut Besucher

Yannick, Katharina, Anna und Jonas stehen mitten im Getümmel an der Umzugsstrecke und haben sich ihre gut gefüllten Dubbegläser im selbst gehäkelten Halter um den Hals gehängt. "Das ist ein Wahnsinns-Umzug und das Wetter ist ja wohl Champions League", strahlt Jonas mit der Sonne um die Wetter. "Wir gehen jetzt erstmal Wellenflug fahren, oder Jungs, was meint ihr?", fragt Anna in die Runde. "So lange ich nicht wieder Achterbahn fahren muss, ist alles gechillt", antwortet Yannick, grinst ein bisschen gequält und nimmt einen Schluck Schorle. "Wurstmarktzeit ist in Dürkheim Partyzeit", betont das Freunde-Quartett. Um die Sicherheit machen sich die jungen Leute übrigens keine Sorgen: "Wir haben keine Angst vor Anschlägen, wir haben Lust zum Feiern."