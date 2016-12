Mord an 85-Jähriger im Heim?

Alle Bilder anzeigen Einer 85-jährigen Pflegeheimbewohnerin soll in Lambrecht eine Überdosis Insulin verabreicht worden sein. Weil sie nicht gleich starb, wurde sie wohl erstickt. © dpa Einer 83-jährigen Pflegeheimbewohnerin soll in Lambrecht eine Überdosis Insulin verabreicht worden sein. Weil sie nicht gleich starb, wurde sie wohl erstickt. © dpa

Lambrecht. Die Einrichtung schmückt sich im Internet, ein "helles und schönes Altenheim im Herzen Lambrechts" zu sein. Doch nun fallen tiefe Schatten auf das AWO-Seniorenheim im Pfälzerwald: Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat zwei ehemalige Pflegemitarbeiter in Haft genommen, weil sie im Dezember 2015 eine 85 Jahre alte Heimbewohnerin getötet haben sollen.

"Der Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal hat Haftbefehl wegen Mordes erlassen", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Eine 26-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim und ein 23-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße seien am 22. Dezember festgenommen worden.

"Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde der Frau eine Überdosis Insulin verabreicht", heißt es in der Mitteilung weiter: "Nachdem die Patientin nicht zeitnah verstarb, erstickte sie der 23-Jährige." Bereits seit dem Spätsommer wird gegen die beiden nun Festgenommenen sowie eine weitere, 47 Jahre alte Pflegekraft ermittelt. Das Trio soll zwischen Dezember 2015 und Mai 2016 fünf Senioren gequält und die Misshandlungen per Handy gefilmt haben. Eine Pflegekraft offenbarte sich dann wohl einem Vorgesetzten.

Misshandelte Senioren Im Dezember 2005 sorgte der fall von "Opa Erich" bundesweit für Schlagzeilen: Der damals 92 Jahre alte bettlägeruge Mannheimer war in Käfertal von einer Frau malträtiert worden. Sie wurde zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Im Dezember 2012 stand ein 21-jähriger ehemaliger Pfleger des "Paulinenhofs" in Ludwigshafen vor Gericht, weil er Heimbewohner geprügelt haben soll. Im September 2009 verhandelte das Amtsgericht Mannheim im Fall einer 83-Jährigen. Sie starb in einer Senioreneinrichtung, nachdem sie fixiert worden war und sich stranguliert hatte. Der Hausleiter und eine Pflegekraft. Im August 2002 verurteilte das Landgericht Frankenthal den 48 Jahre alten ehemaligen Leiter der Kurzzeitpflegeeinrichtung "Haus Aura" in Ludwigshafen zu drei Jahren und drei Monaten Haft. Er hatte sich in 24 Fällen wegen Misshandlung Schutzbefohlener verantworten müssen: Er hatte Senioren ohne Essen und Trinken gelassen und einen Mann misshandelt.

Misshandlung gefilmt

Das gesicherte Filmmaterial zeigt offenbar unter anderem, wie die 26-Jährige eine hochgradig demente Frau mehrfach ins Gesicht schlug und Gegenstände nach ihr warf. "Wir haben die Ermittlungen ausgeweitet", lässt der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Nachfrage gestern aus "ermittlungstaktischen Gründen" offen, wie sich der ungeheuerliche Verdacht schließlich auf den Mord ausweitete. Nun würden alle Todesfälle in dem Heim ab 2015 aufgearbeitet. Die Leitung des Lambrechter Pflegeheims ist kurz vor Heiligabend über den neuen Stand der Ermittlungen informiert worden. "Wir sind völlig geschockt", sagte der Geschäftsführer der AWO Pfalz, Markus Broekmann, auf Nachfrage. Als die Ermittlungen aufgenommen wurden, habe man umgehend alle Angehörigen in Kenntnis gesetzt. Details der Ermittlungen kenne man nicht. Die rund 130 Bewohner der Einrichtung werden von 110 Mitarbeitern betreut. Die drei Verdächtigen seien umgehend nach Bekanntwerden der Vorwürfe im September entlassen worden. Weitere Informationen besitzt die Heimleitung nicht. Laut Ströber waren die nun Festgenommenen nicht vorbestraft. Die psychische Verfassung der Beschuldigten müsse noch untersucht werden.

Die jüngere Kriminalgeschichte kennt einige Insulinmorde in Pflegeheimen. Das Verbrechen ist nur schwer zu entdecken und nachzuweisen. Auch eine Routine-Obduktion deckt einen solchen Fall kaum auf, wenn nicht ein Anfangsverdacht besteht, schätzen Experten. Bei den meisten Todesfällen in Altenheimen wird aber erst gar keine Obduktion angeordnet, weil das Ableben mit Blick auf Vorerkrankungen plausibel erscheint. Diesen Kritikpunkt greift die Stiftung Patientenschutz immer wieder auf.

Sauerstoffmangel im Gehirn

Insulin ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird - genauer gesagt in den Langerhans-Inseln. Sie geben dem Hormon seinen Namen. Die grundlose Verabreichung des Diabetes-Medikaments sorgt für eine Hypoglykämie - einen Mangel an Blutzucker. Der wiederum löst einen Sauerstoffmangel im Gehirn aus. Die Personen werden bewusstlos.

Insulin spielt immer wieder eine Rolle in Kriminalfällen. Altenpfleger und Krankenschwestern aus Dresden und Wien sind in den vergangenen Jahren verurteilt worden, weil sie Schützlinge mit Insulin ermordet hatten. Im Freiburger St. Anna-Stift war kürzlich zwei nicht Diabetes-Patienten ebenfalls der Stoff verabreicht worden. Sie starben an den Folgen.

Bereits in den 1950er Jahren beunruhigte der Fall des englischen Krankenpflegers Kenneth Barlow die Öffentlichkeit. "Insulin verschwindet im Blutkreislauf" behauptetet er angeblich auf Vorträgen vor Laien. Später kam heraus: Er hatte seine Frau damit umgebracht und das als Badeunfall getarnt. In Spanien kam 2010 heraus, dass ein Pfleger in zwei Jahren elf Heimbewohner mit Insulin ermordete.