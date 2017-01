Mord an 85-Jähriger - Weiterer Tatverdächtiger festgenommen

Seniorenheim in Lambrecht:

Lambrecht. Im Rahmen der Ermittlungen im Fall der ermordeten 85-Jährigen in einem Seniorenheim in Lambrecht hat sich nun der Tatverdacht gegen einen weiteren ehemaligen Mitarbeiter erhärtet.

Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Presseerklärung am Montag mitteilten, sei der 47-Jährige dringend verdächtig gemeinsam mit zwei weiteren ehemaligen Pflegemitarbeitern, einer 26-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim und einem 23-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße, im Dezember 2015 die Seniorin getötet zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 85-Jährigen eine Überdosis Insulin verabreicht worden. Als sie nicht innerhalb kurzer Zeit starb, soll der 23-Jährige die Frau erwürgt haben. Bereits seit dem Spätsommer wurde gegen das Trio ermittelt: Es soll zwischen Dezember 2015 und Mai 2016 fünf Senioren gequält und die Misshandlungen per Handy gefilmt haben. Eine Pflegekraft offenbarte sich dann wohl einem Vorgesetzten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde nun Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen den 47-jährigen Mann aus dem Raum Bad Dürkheim erlassen. Er wurde am Samstag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, seine beiden Mittäter sitzen bereits seit knapp zwei Wochen in Untersuchungshaft.

