Mord-Prozess in Frankenthal: Mann gesteht tödliche Stiche

Frankenthal. Ein wegen Mordes angeklagter Mann hat vor Gericht eine tödliche Messerattacke auf den Freund seiner Schwester eingeräumt. Er bedauere das Geschehen zutiefst und wünsche, er könne es ungeschehen machen, hieß es in einer Erklärung, die der Anwalt des 23-Jährigen bei Prozessbeginn am Donnerstag vor Landgericht Frankenthal verlass. Zugleich bestritt Verteidiger Steffen Lindberg den Vorwurf, dass sein Mandant aus übersteigertem Ehrgefühl oder aus religiösen Gründen gehandelt habe.

Zu dem Vorfall sei es gekommen, als der 23-Jährige mit dem anderen Mann gestritten habe, weil der mit der Schwester des Angeklagten befreundet gewesen sei. Bei einer Rangelei um ein Messer habe der 23-Jährige zwei Mal reflexartig in Richtung des anderen gestochen, um zu verhindern, dass der das Messer bekomme. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft trafen die Stiche den 30-Jährigen in den Hals. Er starb noch an Ort und Stelle an den Verletzungen.

Nach Angaben von Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz handelte der 23-Jährige "aus völlig übersteigertem Ehrgefühl" und mit der Absicht, den anderen zu töten. Er habe es nicht hinnehmen wollen, dass der andere eine Beziehung zu seiner Schwester gehabt habe, obwohl er noch verheiratet gewesen sei. Der Prozess wird fortgesetzt. (dpa/lrs)