Lambrecht. Zwei ehemaliger Mitarbeiter eines Seniorenheims in Lambrecht sind am vergangenen Donnerstag wegen Verdacht des Mordes an einer 85-jährigen Bewohnerin des Heims festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, war gegen ehemalige Mitarbeiter des Seniorenheims zunächst wegen des Verdachts der Misshandlung pflegebedürftiger Bewohner ermittelt worden. Dieser Verdacht hat sich nun erhärtet. Weiterhin stehen zwei dieser Mitarbeiter, eine 26-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim und einen 23-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße, im Verdacht, im Dezember 2015 eine 85-jährige Bewohnerin getötet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Frau eine Überdosis Insulin verabreicht. Nachdem die Patientin nicht zeitnah verstarb, soll der 23-jährige Beschuldigte sie erstickt haben. Gegen die beiden ist Haftbefehl erlassen worden. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt. (pol/leh)