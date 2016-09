Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Ilvesheim ist am Montag tödlich verunglückt.

Beerfelden. Ein Motorradfahrer ist auf seiner Fahrt im hessischen Odenwald tödlich verunglückt. Der 51-Jährige aus Ilvesheim sei auf der Bundesstraße 45 zwischen Beerfelden und Hetzbach in einer Linkskurve gestürzt, berichtete die Polizei am Montag. Der Mann prallte an die Leitplanke und zog sich tödliche Verletzungen zu. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt zog einen Experten heran, der den genauen Unfallhergang klären soll. Die B 45 war nach dem Unfall zwischenzeitlich halbseitig gesperrt. (dpa)