Frankenthal. Ein Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag tödliche Verletzungen erlitten. Der 54-jährige Motorradfahrer krachte in der Wormser Straße in ein abbiegendes Auto, das aus entgegensetzter Richtung kam, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Das Auto wurde durch den Aufprall auf ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug eines 36-Jährigen geschleudert. Zeugen schilderten laut Polizei und Staatsanwaltschaft eine riskante Fahrweise und eine offenbar überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers. Der 27-Jährige Autofahrer stand unter Schock. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Fahrbahn wurde bis 18.45 Uhr voll gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Schadenshöhe beträgt rund 15 000 Euro. (pol/kris)