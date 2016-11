Motorradfahrer stirbt nach Kollision

Pfalz. Einen Toten und drei Schwerletzte haben mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende in der Pfalz gefordert. Ein 41-jähriger Motorradfahrer starb am frühen Samstagabend auf der Kreisstraße 11 zwischen Mutterstadt und Oggersheim. Nach Polizeiangaben wollte ein in Richtung Oggersheim fahrender Traktor mit Anhänger in einen Feldweg abbiegen und verlangsamte hierzu seine Fahrt.

Der Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen und verstarb kurze Zeit später in einem nahegelegenen Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Straße war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 06235/49 50 melden.

Zwei Autofahrer wurden bei einem Frontalzusammenstoß am Samstagmittag zwischen Germersheim und Hördt schwer verletzt. Laut Polizei schleuderte ein 36-Jähriger in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Der Unfallverursacher wurde in seinem Auto eingeklemmt und konnte nur unter dem Einsatz schweren Geräts befreit werden.

Der Wagen des anderen Unfallbeteiligten fing Feuer. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig selbst aus seinem Auto befreien. Beide Autofahrer kamen in ein Krankenhaus.

Schwer verletzt wurde bereits am Freitag ein 17-jähriger Rollerfahrer zwischen Kuhardt und Rülzheim (Kreis Germersheim). Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte eine 50-jährige Autofahrerin von der B 9 kommend die Vorfahrt des Jungen missachtet. Er kam ins Krankenhaus. cs