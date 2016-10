Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Heidelberg/Leimen/Schwetzingen. Erfolg im Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität: Drei Männer im Alter von 27, 43 und 46 Jahren sind wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verhaftet worden.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei waren der Verhaftung monatelange Ermittlungen des Rauschgiftdezernates der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Heidelberg vorausgegangen. Diese führten zu einem dringenden Tatverdacht gegen die drei Männer. Die Beschuldigten sollen in Leimen und Schwetzingen unerlaubten Handel mit Kokain betrieben haben.

Am frühen Abend des 05. Oktober wurden der 42-Jährige und der 27-Jährige in Hockenheim vorläufig festgenommen. Sie führten hierbei 500 Gramm Kokain mit sich, weitere 80 Gramm wurden bei einer Durchsuchung des Pkw der beiden Männer aufgefunden und sichergestellt. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde ein weiterer Verdächtiger, ein 46-Jähriger, in Leimen ebenfalls vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen fanden sich 150 Gramm Marihuana, 20000 Euro mutmaßliches "Dealgeld", eine Schreckschusswaffe, eine Soft-Air-Pistole und scharfe Munition verschiedener Kaliber.

Die Verdächtigen wurden am darauffolgenden Tag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl gegen den 42-Jährigen und den 46-Jährigen erließ. Anschließend wurden beide in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Auch gegen den 27-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen, dieser wurde gegen Auflagen und die Zahlung einer Kaution außer Vollzug gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Heidelberg geführt.

(mik/pol)