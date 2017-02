Mutmaßliche „Navi“-Diebesbande festgenommen

Heidelberg. Gegen drei Männer im Alter von 19, 20 und 53 sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle erlassen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, soll es sich bei dem Trio um Mitglieder einer Bande handeln, die für zahlreiche Autoaufbrüche in der Region verantwortlich sind.

Sie sollen seit Mitte Juni 2016 in Heidelberg, im Rhein-Neckar-Kreis (St. Leon-Rot, Gaiberg, Wiesloch, Rauenberg), im Landkreis Karlsruhe mit Schwerpunkt Bruchsal, Forst und Philippsburg, in Rheinland-Pfalz (Speyer, Landau, Lingenfeld), in Hessen (Dillenburg, Wettenberg, Haiger), in Bayern (Unter- und Oberfranken) und in Nordrhein-Westfalen (Siegen, Attendorn, Meinerzhagen) in großem Stil Navigationsgeräte, Bedienelemente, Displays und Multifunktionslenkräder aus Fahrzeugen gestohlen haben. Bei den betroffenen Autos handelt es sich vorwiegend um BMWs. Nach den derzeitigen Erkenntnissen könnten mehr als 100 Taten mit einem Schaden von rund einer Million Euro auf das Konto der Bande gehen. Die Männer befinden sich in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Erste Ermittlungsansätze hatten sich nach Angaben der Behörden im August 2016 ergeben, als in Görlitz, an der Grenze zu Polen, ein litauischer Lkw kontrolliert wurde. Darin waren rund 80 gestohlene Navigationsgeräte verstaut. Weitere verdeckte Recherchen der Ermittlungsgruppe "Zeppelin" führten die Fahnder in den nördlichen Landkreis Karlsruhe. In einem Philippsburger Ortsteil hatten die Täter offenbar seit mindestens Mitte Oktober 2016 in der Wohnung des 53-Jährigen, der eine Koordinierungsfunktion gehabt haben soll, Unterschlupf gefunden. Von dort aus waren sie mutmaßlich auf Beutezüge gegangen. Das Diebesgut wurde bis zum Abtransport nach Litauen in Depots zwischengelagert. Als im Dezember 2016 die Ware abtransportiert werden sollte, schlugen die Fahnder zu, nahmen die Verdächtigen fest und beschlagnahmten das Diebesgut.

Zwei weitere mutmaßliche Täter, die ebenfalls der Bande angehören sollen, sitzen seit Ende August 2016 wegen anderer Straftaten bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (pol/lina)