Mutter ist gestolpert

Mosbach. Nach dem tragischen Tod eines zehn Monate alten Jungen in Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft Mosbach die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen die Mutter eingestellt. Wie die Behörde gestern mitteilte, gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Man gehe von einem tragischen Unfall aus.

Die Untersuchung hat laut Kriminalpolizei ergeben, dass die 21 Jahre alte Mutter des Babys am Neckarufer spazieren ging und dabei telefonierte. Ihr Kind habe sie auf dem Arm getragen. "Die junge Mutter gab in ihrer Vernehmung unwiderleglich an, aus unklarer Ursache gestolpert zu sein", berichtet ein Polizeisprecher. Deshalb sei ihr das Kind aus dem Arm gerutscht und eine etwa zwei Meter hohe Spundwand hinunter ins Wasser gefallen. Obwohl sie selbst nicht schwimmen kann, sei die Frau hinterher gesprungen und habe vergeblich versucht, ihr Kind zu retten. "Dabei geriet sie selbst in Not. Zwei Fußgänger, die auf ihre Schreie aufmerksam wurden, konnten sie wieder an Land ziehen", so der Sprecher weiter.

Nur wenig später sei das leblose Kind aus dem Neckar geborgen worden, es starb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. sin