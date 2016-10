Nach dem Knall kommt die Verunsicherung

Messtechnik-Experten der Mannheimer Feuerwehr bringen ihr Gerät im Norden des Stadtteils Sandhofen in Stellung - ganz in der Nähe der Rauchwolke.

Mannheim. Den Knall, den haben sie alle gehört. "Einer ganz stark, dann noch einer leicht hinterher", so hat Marion Rothermel aus dem Mannheimer Stadtteil Sandhofen das Unglück in Ludwigshafen erlebt: "Dabei hat hier dann alles gebebt", erzählt sie. "Wie ein Überschnall-Knall von einem Tornado, aber zweimal hintereinander", empfand es Jürgen Schröder vom Scharhof.

Aber was er dann machen sollte, ob und welche Gefahr droht - das sagte Jürgen Schröder erstmal niemand. "Uns sagt doch keiner etwas", regt er sich auf - wie viele Bürger im Mannheimer Norden, für die nach dem lauten Knall die große Verunsicherung kommt. Sie sehen nur die dichte, schwarze Rauchwolke, die von der anderen Rheinseite über die nördlichen Stadtteile zieht.

"Wir haben keine Warnung bekommen, wir hatten nur den Buschfunk der Eltern", seufzt etwa Monika Sliwka vom katholischen Kindergarten St. Maria in Sandhofen: "Wir können schlecht Radio hören, während wir mit den Kindern arbeiten", sagt sie. Zur Sicherheit hat sie die im Freien spielenden Mädchen und Jungen gleich ins Haus geholt.

"Reiner Brandrauch"

So machte es ebenso Anja Leonhardt von der Kindertagesstätte Elstergasse: "Fenster und Türen zu, Kinder rein" war auch ihre Devise, "aber offiziell gesagt hat uns niemand etwas!", beklagt sie. So ging es gleichfalls Rektor Gerd Staiger: "Gesagt hat keiner etwas, aber man hat die dunkle Wolke deutlich gesehen, da haben wir die Hofpause verkürzt." Danach rief er die Feuerwehr an, die ihm Entwarnung gab. Sein Kollege Roland Haaß vom Johanna-Geissmar-Gymnasium stellte die Lüftung ab und sagte: "Wir warten noch auf Instruktionen". So handhabten es die Schulen und Kindergärten höchst unterschiedlich. Einige ließen die Kinder so lange in geschlossenen Räumen, bis Eltern sie abholten.

Dabei gab die Stadt, wie eine Sprecherin betont, nur "rein vorsorglich" eine Warnmeldung für Sandhofen, Schönau und Käfertal heraus - per Internet und Handy-App Katwarn, aber nicht direkt an Schulen und Kindergärten. Einige Einrichtungen hätten bei der Feuerwehr nachgefragt. "Sie wurden informiert, dass es sich hier um eine Vorsichtsmaßnahme handelt", so die Sprecherin. Nach 13 Uhr habe die Feuerwehr bei Schulen oder Kindergärten Entwarnung gegeben "und mitgeteilt, dass sich die Kinder wieder nach draußen begeben können". Die Polizei hatte zwar ein paar verunsicherte Anrufe, aber war in die Warnungen nicht einbezogen worden - Lautsprecherdurchsagen in betroffenen Vororten gab es nicht.

"Es ist auch alles nur Vorsorge, sollte es doch irgendwo Geruchsbelästigungen geben. Es kommen keine Schadstoffpartikel 'runter, es ist nichts feststellbar", beruhigt Stefan Heim, Abschnittsleiter Messtechnik der Mannheimer Berufsfeuerwehr. Die hat ihre aus Beamten ebenso wie Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Neckarau bestehende Analytische Task Force mobilisiert. Bis in den Abend fahren Ehrenamtliche mit zwei Erkundungskraftwagen die nördlichen Stadtteile und das Hafengebiet ab, die auf der Fahrt Luft ansaugen und mit ihrer sensiblen Messtechnik untersuchen können. Zudem bringen die Experten ihr auf Infrarot basierendes Fernmess-System in Stellung, das die Rauchwolke genau analysiert. Das Ergebnis: reiner Brandrauch, es verbrennen keine giftigen Chemikalien.