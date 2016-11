Nach Tuberkulose-Fall mehr als 100 Kontrollen

Untersuchung von Flüchtlingen in Bensheim. (Symbolbild)

Bensheim. Nachdem in einer Flüchtlingsunterkunft in Bensheim ein 15-jähriger Junge an Tuberkulose erkrankt ist, sollen mehr als 100 Menschen aus seinem Umfeld ebenfalls auf die Lungenkrankheit hin untersucht werden. Das teilte gestern die Leiterin des Gesundheitsamtes der Kreises Bergstraße, Dr. Sabine Güssow, mit.

Die Medizinerin geht allerdings nicht davon aus, dass der erkrankte Junge - zu dessen Gesundheitszustand sie nichts sagen konnte - viele Menschen infiziert hat. "Es ist nicht so einfach, sich mit Tuberkulose anzustecken", sagte Güssow, "es muss schon ein enger familiärer Kontakt bestehen." Die Krankheit werde nicht wie ein Schnupfen durch eine einfache Tröpfcheninfektion übertragen, sondern erst wenn jemand längere Zeit den Hustenanfällen ausgesetzt sei.

Ganz grob lasse sich sagen, dass ein Mensch mindestens drei Monate lang täglich acht Stunden mit dem Kranken verbracht haben muss, um sich ebenfalls zu infizieren. "Wenn ich eine Stunde Kontakt gehabt habe oder im gleichen Bus mitgefahren bin, stecke ich mich noch nicht an." Auch breche die Krankheit in den seltensten Fällen aus: "Nur fünf Prozent der Menschen, die mit dem Erreger in Kontakt kommen, werden krank." Vorsorglich hätten sich die Verantwortlichen dennoch entschieden, den Kreis der Personen für die sogenannte Umgebungsuntersuchung weit zu fassen.

Zu ihnen gehören unter anderem Bewohner des ehemaligen Lighthouse-Hotels in Bensheim, wo der 15-Jährige, zu dessen Herkunft keine Angaben gemacht wurden, zuletzt mit 111 anderen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen lebte. Aber auch Flüchtlinge einer Heppenheimer Unterkunft und einer weiteren im Kreis Bergstraße werden getestet, wo der Junge zuvor untergebracht war. Die Kontrolluntersuchungen finden frühestens in ein paar Wochen statt, weil die Bakterien sich sehr langsam entwickeln und vorher nicht festgestellt werden können.

Generell wird in Hessen jeder Flüchtling nach seiner Ankunft und vor der Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft auf Tuberkulose untersucht, erklärt Güssow. Bei Kindern geschehe dies mittels eines Hauttests, bei Erwachsenen anhand einer Blutprobe, Über-50-Jährige würden geröntgt. Darum geht die Medizinerin davon aus, dass auch der 15-Jährige vorab getestet worden war. Wie es dennoch zu dem Tuberkulose-Ausbruch kommen konnte, kann sie nicht beantworten: "Das weiß ich jetzt auch nicht."

Manchmal verstreiche aber zwischen der Infizierung und dem Auftreten von Symptomen sehr viel Zeit: "Es können Monate oder gar Jahre vergehen, bis die Erkrankung ausbricht", so Güssow. Dann sei sie vorher auch nicht feststellbar, sondern werde erst aktiv, wenn etwa durch andere Faktoren das Immunsystem des Betroffenen ohnehin geschwächt ist.