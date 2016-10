Netzwerker bei der Arbeit

Zum internationalen Gipfeltreffen der Laureus-Stiftung in Deutschland begrüßten sich gestern die Teilnehmer aus mehr als 35 Ländern in der Rhein-Neckar-Arena.

Rhein-Neckar. Vor acht Jahren fragten Klassenkameraden, ob Jessica Schnellbach bei einem Turnier im Parkhaus mitspielen wolle. Für eine Mixed-Mannschaft suchten die Jungs dringend ein Mädchen. Jessica konnte zwar kein Fußball spielen, sagte aber trotzdem zu. Fußballspielen mag sie immer noch nicht. Sie hat aber einen Riesenspaß am Organisieren von Turnieren. Mittlerweile gehört die 20-Jährige zu den Leitern des Projekts "Kick for more", das Sport mit sozialer Integration verbindet. In dieser Funktion gehört sie zu den rund 180 jungen Leuten, die seit gestern beim Gipfeltreffen der internationalen Laureus-Stiftung "Sport For Good" in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena ihre Erfahrungen austauschen und neue Netzwerke knüpfen.

"Ich bin tierisch aufgeregt", gesteht die 20-Jährige, die in Offenburg Medien- und Informationswesen studiert. Schließlich ist sie zum ersten Mal bei der Konferenz mit dabei, die auch noch komplett in englischer Sprache abgehalten wird. Schließlich sind Projektleiter aus mehr als 35 Ländern am vergangenen Wochenende angereist, darunter Vertreter aus Südafrika, Uganda, Australien, Israel und den USA. "Viele sind zum ersten Mal in Deutschland, manche sogar zum ersten Mal außerhalb ihres Heimatlandes", erzählt der Chef der Laureus-Stiftung für Deutschland und Österreich, Paul Schif im Gespräch mit dieser Zeitung.

Es geht um Netzwerkarbeit und den Austausch von ganz konkreten Erfahrungen, erzählt Schif, getreu dem Laureus-Motto "Sport has the power to change the world" (Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern"). Im Grunde seien es ja immer die gleichen "Werkzeuge", mit denen sich überall auf der Welt durch Sport Gutes bewirken lasse und Menschen integriert werden könnten.

Laureus-Stiftung Die Laureus Stiftung will die Kraft des Sports nutzen, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen über soziale Sportprojekte zu helfen. Im Jahr 2000 wurde die globale Laureus Sport for Good Stiftung im Rahmen der ersten "Laureus World Sports Awards" gegründet. Inzwischen fördert die Stiftung mehr als 150 soziale Projekte weltweit. Seit ihrer Gründung wurden über 100 Millionen Euro an Spenden eingesammelt. Bis jetzt wurden 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche unterstützt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und eigene Ziele zu erreichen.

Mit Witz und Leidenschaft

Schnell wird an diesem ersten von drei Gipfel-Tagen deutlich, wie gut und schnell dieser Austausch funktioniert. Mit Witz und Leidenschaft begrüßt der oberste Stiftungschef Andy Griffiths die Projektleiter aus aller Welt im VIP-Bereich des Hoffenheimer Bundesliga-Stadions. Er lässt die Teilnehmer sich gegenseitig feiern, gibt die Zeit, dass jeder mit seinem Sitznachbarn kurz ins Gespräch kommen kann und motiviert sein internationales Auditorium fröhlich, sich einzubringen.

Duha Amla und Neta Daniel, zwei junge Frauen aus Jerusalem, zeigen mit ihrem Bericht auf dem Podium ein ganz praktisches Beispiel, wie Sport in Krisengebieten verbinden kann. Duha leitet ein Basketballteam an, das aus Juden und Arabern besteht, die abseits aller Konflikte ein gemeinsames Ziel verbindet: nämlich ganz einfach den Ball in den Korb zu werfen.

Und dann sammeln sich die Gipfel-Teilnehmer in zwölf verschiedenen Arbeitsgruppen. Bei Laureus heißen sie "Tribes" ("Stämme"). Keine halbe Stunde schießen die einzelnen Gruppen mit ihren Handys die ersten gemeinsamen Selfies in der dekorativen Kulisse der Hoffenheimer Arena. "Es funktioniert", freut sich Paul Schif mit zufriedenem Lächeln.

Alle zwei Jahre ruft die Laureus-Stiftung die Teilnehmer aller Projekte, die sie unterstützt, zu einem solchen Gipfeltreffen zusammen. Vor vier Jahren kamen die jungen Leute nach Barcelona, vor zwei Jahren nach Kuala Lumpur (Malaysia). In diesem Jahr ist Deutschland an der Reihe - erstmals in der Geschichte der Laureus-Stiftung.

Organisatorisch und finanziell hilft die Dietmar-Hopp-Stiftung. Sie macht bei insgesamt vier Projekten in der Region (Kicking Girls", "Move And Do", "Aufsteiger" und "Kick For More") mit der Laureus-Stiftung gemeinsame Sache. Hintergrund ist auch hier jeweils, sozial Benachteiligten über den Sport einen Zugang zur Gesellschaft zu ermöglichen. Und es hat schon einen ganz praktischen Nutzen als Ergebnis eines vorangegangenen Gipfels gegeben. Damals hatten die Deutschen ihr Projekt "Kicking Girls" präsentiert. Heute gibt es die fußballspielenden Mädchen in dieser Form auch in Irland, der Schweiz und Österreich.

Und einen ganz anderen praktischen Nutzen hat die Hilfe der Dietmar-Hopp-Stiftung noch. Morgen dürfen die 180 Teilnehmer selber trainieren - und zwar an der schönen neuen "alla Hopp!"-Anlage in Sinsheim.