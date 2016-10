Neuer Krimi und erstes Kinderbuch

Walldorf. Fans von Arnim Töpel (kleines Bild) kennen Glickerbach bereits bestens - obwohl es das Dörfchen gar nicht wirklich gibt. Denn von hier aus hat Ermittler "de Günda" bereits mehrere Morde aufgeklärt. Nun erscheinen gleich zwei Bücher, die in dem fiktiven Ort spielen: Druckfrisch liegt in den Buchhandlungen das vierte spannende Abenteuer des etwas kauzigen Kommissars. Und zum ersten Mal schreibt der in Walldorf lebende (Mundart-)Autor, Musiker und "Philosoph am Klavier" ein Kinderbuch. Gestern Abend stellte der Künstler beide Bücher im Heddesheimer Bürgerhaus vor.

"Fagrumbelung" lautet der Titel der Kriminalgeschichte - in Anlehnung an Stieg Larssons "Verblendung" und "Versuchung", erklärt Töpel. Im Wald auf dem Königstuhl in Heidelberg wird ein toter Mountainbiker gefunden. Ein Racheakt entrüsteter Wanderer? "Günda" macht sich an die Arbeit - und klärt den Fall und all seine Verwicklungen am Ende auf. Natürlich gibt es wieder viel Lustiges, "die Schilderung des Milieus steht im Mittelpunkt, erzählt Töpel im Gespräch mit dieser Zeitung. Zum Schreiben hat sich der Autor erneut eine Woche auf die Nordseeinsel Langeoog zurückgezogen. 100 Seiten Text brachte er mit - "aber längst nicht alles war brauchbar, da ging es erst einmal ans Streichen". Ganz sicher wird es nicht das letzte Abenteuer von "Günda" sein: "Ich könnte sofort weiterschreiben." Während der Krimi in Mundart gehalten ist, bleibt das "Kurpfälzer Kinderbuch" mit dem Titel "Isch, de Krutze" - also etwa "Ich, der Junge" - in Hochdeutsch, mit Zitaten der Kurpfälzer Mundart. Denn um den Dialekt geht es dennoch auch hier: Der neun Jahre alte Titelheld Lars, der sich lieber "De Rottscha" nennt, erhält von seinem Opa den Auftrag, "Glickerbacherisch" zu retten. Denn immer weniger Menschen im Dorf beherrschen die Mundart.

"Das ist ganz schön hart, denn wenn Lars in der Schule zu einem Huhn Hingl sagt, riskiert er eine Strafarbeit", schreibt Töpel im Klappentext. Das Buch, von dem sich der Autor nicht ganz sicher ist, ob es eher Kinder oder doch deren Eltern und Großeltern anspricht, erinnert mit seinen vielen Bildern, die die Mannheimerin Irina Brunsch nach gekritzelten Vorlagen Töpels gezeichnet hat, ein wenig an "Gregs Tagebuch" und seine Vorläufer. Doch Lars' Welt ist keine Kinderwelt von heute, sondern "heil": "Nett, harmlos - und sehr erhaltenswert", wie Töpel findet: "Kinder brauchen solch ein warmes Gefühl. Die Welt ist böse genug", sagt der Vater zweier Söhne (15 und 18). Richtig glücklich wäre Töpel daher, wenn seine Leser das Buch am Ende einfach "rischdisch goldisch" fänden. miro (Bild: Töpel)