Neun Autos aufgebrochen

Rhein-Neckar. Ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro ist bei neun Autoaufbrüchen in Weinheim, Hirschberg und Mannheim entstanden. In allen Fällen hatten es die Täter auf Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder abgesehen. Ob es sich aber immer um dieselben Täter handelt, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei waren Unbekannte zunächst in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Weinheimer Nordstadt auf Beutezug gegangen. Hier seien fünf BMW sowie ein Mercedes-Benz aufgebrochen worden. In einem Fall sei es allerdings beim Versuch geblieben.

Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag waren die sogenannten "Automarder" in Hirschberg-Leutershausen aktiv. Hier waren am Morgen ein Audi und ein VW Passat beschädigt. Während im Audi das Navi fehlte, musste der Täter beim Aufbrechen des VW schnell verschwinden, da ihn laut Behördenangaben ein Anwohner beim Hineinlehnen in den Wagen beobachtet hatte. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß und sehr schlank sein. Er hat kurzes Haar, eine auffällige Nase und trug Jeans und Turnschuhe. Ob er es in derselben Nacht auch auf das Navi eines in der Mannheimer Boehringerstraße geparkten BMW abgesehen hatte, ist unklar. sin