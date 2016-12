Frankenthal. Der 23-jährige Afghane, der im Juni einen 21-jährigen Landsmann mit zwei Messerstichen in den Hals getötet hat, ist von der Ersten Strafkammer des Landgerichts Frankenthal zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Der Vorwurf aus der Anklageschrift, der Mann habe seinen Kontrahenten aus völlig übersteigertem Ehrgefühl getötet, da er eine Beziehung mit seiner Schwester hatte, konnte nach Ansicht der Vorsitzenden Richterin im Prozessverlauf nicht nachgewiesen werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte für eine Haftstrafe von 13 Jahren plädiert. Die Verteidigung forderte fünf Jahre für einen Totschlag minderschwerer Art. Einen solchen Tatbestand konnte das Gericht nicht erkennen. Der Beschuldigte habe billigend in Kauf genommen, das Opfer zu töten. Der 23-Jährige hatte den Geschädigten am 22. Juni in einem Waldstück zwischen Speyer und Otterstadt mit zwei Stichen in den Hals getötet. (jei)