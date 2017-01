Niveauvoll und traditionsbewusst

Gesucht wird wieder das schönste Weinfest der Pfalz. © VEnus

Bad Dürkheim. Das größte der rund 200 Weinfeste in der Pfalz? Keine Frage: der Dürkheimer Wurstmarkt. Das schönste Weinfest zwischen Schweigen-Rechtenbach und Bockenheim? Da fällt die Antwort schon schwerer - und das seit 1998 jedes Jahr aufs Neue. Eine Jury der Pfalzweinwerbung aus Weinexperten und Journalisten, dazu die Pfälzer Weinhoheiten, besichtigt seit 20 Jahren unangemeldet die Kandidaten für das "schönste Weinfest des Jahres". Auch in diesem Jahr werden sie wieder den Feiernden über die Schulter schauen.

Der Sinn dieser Wahl ist es, die pfälzische Weinfest-Kultur zu feiern und herauszuheben. Viele Veranstalter geben sich jedes Jahr die größte Mühe, um in die jeweils aktuelle Broschüre mit den Siegern dieses Wettbewerbs zu kommen und zudem mit einer Krone im Pfälzer Weinfest-Kalender gewürdigt zu werden. Insgesamt 18 Weinfeste wurden bisher gekürt - in diesem Jahr wird das "schönste Weinfest der Pfalz" mit der Nummer 19 folgen.

In der dann erweiterten neuen Liste dieser herausragenden Weinfeste werden aber drei fehlen, die schon einmal den Titel trugen: Das Weinfest in Birkweiler, Sieger im Jahr 2000, gibt es nicht mehr; das Liebesbrunnenfest (2003) hat seine gesamte Struktur geändert; und die Loblocher Weinzehnt (2001) zwischen Gimmeldingen und Mußbach wurde von der Jury aus dem Kompendium gestrichen, weil sie nicht mehr den Voraussetzungen entsprach. Die verbliebenen 16 Weinfeste können auf gleichbleibende oder oft sogar zunehmende Qualität bauen: Das Winzergassen-Weinfest in Gleiszellen-Gleishorbach, das 1998 als erstes die Krone tragen durfte, hat ebenso wenig von seinem Charme verloren wie das Fest um den Wein in Niederkirchen (1998), Wein und Kunst in Gleisweiler (2002) oder das Wein- und Sektsymposium in Herxheim (2005).

Wie soll ein Weinfest aussehen, das den Titel "Schönstes Weinfest des Jahres" in der Pfalz tragen darf? Jury-Chef Detlev Janik: "Niveauvoll, aber nicht abgehoben - traditionell, aber nicht traditionshörig. Und natürlich dürfen gute Weine und gutes Essen zu vernünftigen Preisen nicht fehlen." rs