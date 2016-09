Noch 1500 Helfer nötig

Claudia Kreider (l.) und Arne Polzer funktionierten 2014 in Biblis eine Telefonzelle zur Bücherbox um. © Reis

Rhein-NEckar. Im Projektbüro stehen die Telefone nicht mehr still: Endspurt bei den Vorbereitungen zum fünften Freiwilligentag der Metropolregion. "Es ist grandios", sagt Janina Effelsberg atemlos. Noch immer werden Aktivitäten an-, andere wieder abgemeldet. "Es wird sich wohl bei 390 Aktionen einpendeln", schätzt die Koordinatorin, die gemeinsam mit Monika Schill bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH die Fäden für den Tag in der Hand hält. Weil nun noch einige größere Projekte dazugekommen sind, ist auch der Bedarf an Helfern gestiegen. "7500 werden benötigt", sagt Effelsberg. Allerdings hätten sich 6000 auch schon auf der Internet-Plattform www.wir-schaffen-was.de angemeldet. Und viele Anbieter meldeten auch Zulauf von Menschen, die einfach vor Ort ohne offizielle Anmeldung ihre Hilfe zugesagt haben.

Neu hinzugekommen ist beispielsweise das Kaiserdom-Gymnasium in Speyer. "Die wollen ganz viel renovieren", sagt Janina Effelsberg, die schon 70 blaue T-Shirts für die Helfer dort losgeschickt hat. In ganz Heidelberg fehlen dagegen nur noch insgesamt 40 Helfer. Die meisten Projekte in der Stadt seien schon ausreichend mit fleißigen Schaffern versorgt.

Nun hoffen die Organisatoren auf einigermaßen gutes Wetter für morgen. Ein bisschen Regen habe schon beim vergangenen Mal nicht geschadet, sagt Effelsberg. Und in Ludwigshafen hoffen sie an der Blies sogar auf ein paar Tropfen, weil sonst das Tulpenzwiebeln-Setzen entlang des Spielewanderwegs wegen zu trockener Erde nicht klappt. In Bammental haben die Organisatoren die Renovierung von Weihnachtsmarktbuden schon vorab lieber in eine Halle verlegt, damit der Regen ihnen keinen Strich durchs Projekt macht.

Infos und Anmeldung unter http://www.wir-schaffen-was.de.

Wer noch Hilfe benötigt, kann sich weiterhin bei der Metropolregion melden: Auch Flüchtlinge haben sich schon gemeldet, um kräftig mitanzupacken. (bjz)