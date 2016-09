Noch keiner angesteckt

Waldsee. Bisher gibt es noch keinen Fall einer Ansteckung an Tuberkulose im Rhein-Pfalz-Kreis. Dies bestätigte gestern Sprecher Stefan Kopf auf Nachfrage dieser Zeitung. Wie berichtet, war ein iranischer Flüchtling in Waldsee an offener Tuberkulose erkrankt. Er hatte zuvor ein zweiwöchiges Praktikum in einem Kindergarten absolviert und war während einer Freizeit in einem Acht-Bett-Zimmer untergebracht, als die Krankheit ausbrach. Daraufhin startete der Kreis eine großflächige Untersuchungsaktion.

Mittlerweile hat das Gesundheitsamt in Ludwigshafen von 75 Menschen, die sich potenziell angesteckt haben könnten, eine Blutprobe genommen - mit durchweg negativen Befunden, was eine positive Nachricht ist. Die Untersuchung der 100 Kinder, so hat es die Kreisverwaltung geregelt, haben die jeweiligen Kinderärzte vorgenommen. Auch hier habe es keine Rückmeldung einer Erkrankung gegeben. Diese Untersuchung sei verpflichtend und müsse vom Arzt bescheinigt werden, betonte Kopf. Der Rhein-Pfalz-Kreis übernimmt die Kosten der Analyse.

In acht Wochen müssen die Betroffenen eine weitere Blutprobe abgeben. Der junge Iraner sei auf dem Weg der Besserung, so Kopf. bjz