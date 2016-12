Erst 2017, dann 2019, jetzt 2020: Die S-Bahn Rhein-Neckar will in ihrem Ausbau einfach nicht in Fahrt kommen. Bei Bürgern und kommunalen Verantwortungsträgern wird die Nachricht - je nach Naturell - für unterschiedliche Reaktionen sorgen: Von Wutgeschrei bis zu fassungslosem Kopfschütteln dürfte alles dabei sein. Immerhin wird bereits seit 20 Jahren an der S-Bahn für die Region geplant.

Zugegebenermaßen ist der Nahverkehr ein komplexes System, eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Das haben die Verantwortlichen leidvoll erfahren müssen. Nicht mehr die Anhebung der Bahnsteige, keine langwierigen Planfeststellungsverfahren stehen jetzt im Weg. Nein, jetzt treten die Zughersteller auf die Bremse.

Wie dem auch sei: Eine funktionierende S-Bahn mit vernünftigen Takten und ausreichend großen Zügen hat die Region nötiger denn je. Denn angesichts des allmorgendlichen Verkehrschaos auf den Straßen im Ballungsraum waren die Chancen noch nie so groß, neue Kundschaft dauerhaft in die Bahnen zu locken. Die Zeit drängt für ein funktionierendes System: Bis zum Abriss der Hochstraße in Ludwigshafen muss die S-Bahn großflächig und flüssig rollen.