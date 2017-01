Notstation für Nager

Römerberg. Gundula faulenzt in der Hängematte, Twix rollt sich in seinem Kuscheltunnel zusammen und Sternchen versucht, mit wackelndem Popo quiekend sein Weibchen zu beeindrucken. "Bei den Schweinis ist immer was los", sagt Jessica Rogall lachend und deutet auf die putzmuntere Nagerschar, die sich - verteilt auf drei Etagen - in geräumigen Gehegen tummelt. Rogall betreibt in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) eine Notstation für Meerschweinchen. Etwa 30 wuselnde Fellbündel leben hier in Wohngemeinschaften zusammen. Ihre großzügigen Mehrgenerationen-Apartments - die ein komplettes Kinderzimmer füllen - hat Rogall selbst entworfen und gebaut.

Versteck mit zwei Ausgängen

"Die Käfige, die in Tierhandlungen verkauft werden sind viel zu klein. Pro Schwein muss man mindestens mit einem halben Quadratmeter Platz rechnen, außerdem braucht jedes Schweinchen ein Versteck mit zwei Ausgängen", erklärt die Tierliebhaberin, warum Häuser von der Stange für sie nicht in Frage kommen. Zwei bis vier Stunden ist die Sozialversicherungsangestellte jeden Tag damit beschäftigt, ihre quiekenden Mitbewohner mit frischem Gemüse, Heu und Stroh zu versorgen. Außerdem müssen ihre Sägespäne-Bettchen täglich erneuert, Futterschalen ausgewaschen, Wasserspender gefüllt und Medikamente verteilt werden. "Alte und kranke Tiere vermittle ich nicht weiter, die dürfen bei mir bleiben", erzählt die sympathische junge Frau. So wie die herzkranke Hanni oder Sternchen, der schon zwei Zahn-OPs überstanden hat. "Da er keine Vorderzähne mehr hat, schneide ich ihm das Gemüse in dünne Streifen, dann kann er es leichter essen."

Notstation Jessica Rogall betreibt in Römerberg-Berghausen die Notstation "Glücksmeerschweinchen". Die Station nimmt Meerschweinchen auf, die von ihren Besitzern nicht mehr gehalten werden können und sucht ein neues artgerechtes Zuhause für sie. Außerdem bietet Rogall eine Urlaubsbetreuung an. www.gluecksschweinchen.de

Zora streckt neugierig ihr Näschen über die Plexiglasscheibe und schnuppert, ob ihr Frauchen vielleicht einen Leckerbissen dabei hat. Das weiße Mädchen mit den rotbraunen Flecken lässt sich sogar am Kopf streicheln, was eher untypisch ist: "Meerschweinchen sind reine Beobachtungstiere, die wollen eigentlich nicht gekuschelt werden, sondern ihre Ruhe haben. Deshalb sind sie als Haustiere für Kinder überhaupt nicht geeignet", betont die Expertin. Traurigerweise landeten die possierlichen Kerlchen häufig auf dem Gabentisch und hinterher in der Notstation. So wie Gundula. Das sensible Tierchen wollte durch den Stress nicht mehr fressen.

Rogall beobachtet ihre Schützlinge genau. Außerdem steht einmal pro Woche der große Meerschweinchen-TÜV auf dem Programm, die Ergebnisse speichert sie im Computer und hängt eine Liste mit den aktuellen Daten an die Pinnwand neben der Tür. Kontrolliert werden Augen, Pfötchen, Krallen, Ohren und das Fell. "Das ist auch das Pflichtprogramm für alle, die ein Tier bei sich aufnehmen." Vor allem das Gewicht gebe Aufschluss über den Gesundheitszustand: "Wenn ein Schweinchen plötzlich abnimmt, ist es krank." Den neuen Schweine-Eltern gibt Rogall Pflegetipps und versorgt sie mit Bastelanleitungen für geräumige Behausungen, denn Aufklärung ist ihr besonders wichtig.

Böckchen werden kastriert

"Viele Leute halten ihre Tiere nur aus Unwissenheit falsch", sagt sie. Genauso sei es ihr im Alter von zwölf Jahren auch ergangen. "Ich habe in einem Zoogeschäft ein Meerschweinchen gekauft, das einsam in einem 80 auf 50 Zentimeter großen Käfig saß und Getreidetrockenfutter bekommen hat, weil ich völlig falsch informiert worden bin", erinnert sie sich. Dann habe sie angefangen, über die tollen Tiere aus Südamerika zu recherchieren und gelernt, dass sie in Gruppen leben, kein Getreide vertragen und viel Platz brauchen. "Als ich daheim ausgezogen bin, habe ich mir eigene Schweini-Behausungen gebaut und dann sind auch schon die ersten Notschweine eingezogen." Heute leben Satin-, Rosetten- und Glatthaar-Schweinchen, US-Teddys, Peruaner und Shelties bei Rogall und die Station sei längst eine Herzensangelegenheit geworden, für die sie gerne Urlaub und Freizeit opfert.

Im unteren Gehege wird es plötzlich hektisch. Brummend stupst Chicco eine weiße Schweinedame an, die sich schleunigst verkrümelt. "Sally ist bei mir abgegeben worden, weil sie in ihrer alten Gruppe alle aufgemischt hat. Hier ist sie zufrieden, weil Chicco ein starkes Böckchen ist und ein zweites dominantes Weibchen in der WG lebt", erklärt die Fachfrau. Übrigens seien alle Männchen kastriert. "Es ist nicht im Sinne einer Notstation, dass sich die Tiere vermehren." Im Moment warten Kenoah und Hanuta auf ein neues Heim. "Zora eigentlich auch, aber die ist einfach zu süß."