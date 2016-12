„Nur Glück, dass es nicht tödlich endete“

Eppelheim/Heidelberg. Paulo R. (alle Namen geändert) verfolgt das Urteil regungslos von der Anklagebank aus. Vier Jahre und sechs Monate muss der 29-Jährige hinter Gitter. Wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen, wie die Große Strafkammer des Heidelberger Landgerichts gestern entscheidet. R. soll am 9. Mai nach einem Streit seine Ex-Frau Carlotta K. und ihren neuen Lebensgefährten Marco N. mit dem Auto angefahren haben. Der Vorwurf in der Anklage: versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen.

"Die Aufarbeitung dieser Beziehungsgeschichte hat sich als schwierig erwiesen", stellt der Vorsitzende Richter Edgar Gramlich seiner Urteilsbegründung voran. Im Laufe der Verhandlung habe sich der Vorwurf des versuchten Mordes allerdings nicht nachweisen lassen. "Wer jedoch so eine Tat begeht, der nimmt in Kauf, dass die Opfer zu Tode kommen", sagt Gramlich. In dem Moment am späten Abend des 9. Mai, als Paulo R. seinen Wagen beschleunigte und auf das Paar zusteuerte, sei ihm das egal gewesen. "Er wollte beide erwischen." Marco N. wurde bei dem Aufprall in eine Garageneinfahrt geschleudert und leicht verletzt. Carlotta K. prallte mit dem Kopf gegen die Hauswand und zog sich einen Schädelbruch zu. "Der Angeklagte hat es nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass das nicht tödlich endete", so Gramlich.

Vom Vorhaben abgelassen

Zugunsten des Angeklagten legte die Kammer aus, dass er nach dem Aufprall von seinem Vorhaben abgelassen hätte. "Er hätte seinen Tötungsvorsatz noch umsetzen können, als er aus dem Auto stieg und die beiden Verletzten auf dem Boden liegen sah", sagt der Vorsitzende. "Doch das wollte er nicht."

Anstatt die Tat zu beenden, habe R. zum Handy gegriffen. Damit habe er die Polizei verständigt. Bei der Vernehmung legte der 29-Jährige zudem ein Geständnis ab, dass er vor Gericht aber nicht wiederholte.

Die Vorgeschichte des Unglücks ist emotionsgeladen: Im Jahr 2005 lernten sich Paulo R. und Carlotta K. kennen. Sie bekamen zwei Kinder und heirateten. Nach häufigen Streits trennten sie sich 2015. R. kam mit Maria F. zusammen. Auch seine neue Partnerin wurde schwanger. "Das führt uns schließlich zum Abend des 9. Mai", fügt Richter Gramlich das Puzzle zusammen: F. habe gefordert, dass R. den Kindern vom neuen Geschwisterchen erzählt. Darauf habe Carlotta K. das Ungeborene am Telefon als "Bastard" beschimpft. Maria F. soll das gehört und den Angeklagten gedrängt haben, nach Eppelheim zu fahren, um die Sache zu klären.

Dort habe K. ihrerseits ihren neuen Lebensgefährten N. verständigt. Der sei nach unten gestürmt, als er das Auto sah. K. folgte ihm. Beide Seiten beleidigten einander. Die Situation war aufgeladen. Als sich die Opfer schließlich abwandten, und der Streit beendet schien, soll R. mit seinem Auto zurückgesetzt haben. In einem plötzlichen Anfall blinder Wut habe er dann aufs Gas getreten.

12 500 Euro Schmerzensgeld

R. war zuvor noch nie straffällig. Seine Reue nimmt ihm die Kammer ab. Auch wenn seine Entschuldigungen empathielos wirken. Den Führerschein ist der 29-Jährige los. Seiner Ex-Frau muss er zudem ein Schmerzensgeld von 12 500 Euro zahlen. Sie leide noch immer unter Schmerzen und Schwindel. Mit dem Urteil bewegt sich das Gericht zwischen der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf eine Strafe von fünf Jahren und drei Monaten plädiert hatte, und der Verteidigung, die drei Jahre für angemessen hielt.

"Wir sind froh, dass der Tötungsvorsatz weggefallen ist", sagt Verteidiger Oliver Brinkmann. Er ließ indes offen, ob sein Mandant das Urteil mittels Revision anfechten will.