Nur wenige witterungbedingte Unfälle in der Region

In Weinheim kam am Dienstagabend ein Fahrzeug vermutlich durch überfrierende Nässe von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen Fahnenmast des Feuerwehrgerätehauses.

Rhein-Neckar. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen sich weiter auf glatte Straßen einstellen. Auch mit Schnee, Schneeregen oder Regen ist zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. In den Bergen wird es der Vorhersage zufolge stürmisch.

Während Schnee und Glätte den Verkehr am Dienstag in der Region noch kräftig ausgebremst hatten, kam es in der Nacht zum Mittwoch nach Polizeiangaben nur vereinzelt zu witterungsbedingten Unfällen.

Im Raum Ludwigshafen/Landau/Neustadt zählte die Polizei seit Dienstagmorgen 74 Unfälle. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, einer davon schwer. Ein Sprecher der Polizei in Mannheim sagte am Mittwochmorgen, dass es im Einzugsbereich zu etwa einem Dutzend Unfällen aufgrund von Schneeglätte kam. Verletzte gab es keine.

In Mannheim kam eine 49-Jährige am Dienstagmorgen mit ihrem Wagen an der Kreuzung Kattowitzer Zeile und Brombacher Baumgang ins Rutschen und kollidierte seitlich mit einer Straßenbahn der Linie 1. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Am Dienstagabend kam in Weinheim ein Fahrzeug vermutlich durch überfrierende Nässe von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen Fahnenmast des Feuerwehrgerätehauses in der Großsachsener Straße. Dabei verletzten sich alle vier Insassen, darunter ein Kleinkind, leicht. Während der Bergung des Pkw musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. (mik/pol/lrs)