Nutzung von „eTarif“ kostet jetzt

Ab sofort ist der "eTarif" im regulären Betrieb und nicht mehr gratis. © Grafik MM

Rhein-Neckar. Über 7000 Nutzer sind in der Testversion seit Januar gratis mit Bus und Bahn gefahren - seit gestern funktioniert der "VRN eTarif" für Smartphones regulär: Im gesamten Verbundgebiet gilt jetzt der "Luftlinientarif". Das hat die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) GmbH gestern bekanntgegeben.

Anders als beim elektronischen Ticket und den herkömmlichen Fahrscheinen, denen eine Waben-Preisstruktur zugrunde liegt, wird beim "eTarif" die Luftlinie zwischen dem Ein- und Aussteigepunkt berechnet. Aus dem Grundpreis (1,20 Euro) und den gefahrenen Kilometern (20 Cent beziehungsweise 15 Cent für Bahncardbesitzer) berechnet sich automatisch der Fahrpreis, mit dem das Kundenkonto belastet wird. Am Monatsende bucht das Verkehrsunternehmen per Lastschrift den offenen Rechnungsbetrag ab.

Bankverbindung notwendig

Um das nutzen zu können, ist einmalig eine Anmeldung mit Mailadresse und Mobiltelefonnummer notwendig - das ist auch bei den elektronischen Ticketsystemen "rnv Ticket" und "VRN DB Ticket" so, die pro Fahrt nach dem herkömmlichen Wabensystem abrechnen.

In den ersten Wochen kam bei der Anmeldung zum "eTarif" der Hinweis, dass man sich noch in der Testversion befindet. Nun ist eine Registrierung mit Nennung der Bankverbindung oder Kreditkarte notwendig. Die unterschiedlichen Handy- und Betriebssysteme, die Anbindung an das reale Bezahlsystem sowie die Absicherung der Daten seien die größten Herausforderungen bei der Einführung gewesen, bestätigt ein RNV-Sprecher auf Nachfrage. Noch gedulden müssen sich Kunden, die sich das "ticket2go"-System des VRN aufs Smartphone laden möchten. Eigentlich sollte diese Anwendung am 1. Februar verfügbar sein. Der Start verzögert sich. miro