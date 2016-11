Obduktion: Frau starb nach Stichverletzungen

Am Samstag wurde eine Frau in Hochdorf-Assenheim tot aufgefunden. (Symbolbild)

48-Jährige in Hochdorf-Assenheim getötet:

Frankenthal/Hochdorf-Assenheim. Eine 48 Jahre alte Frau wurde am Samstagmorgen tot in einem Haus in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gefunden - nun teilte die Staatsanwaltschaft das Ergebnis der Obduktion mit. Diese habe ergeben, dass die Frau mehrere Stichverletzungen erlitten hatte und verblutet war.

Der 52 Jahre alte Lebensgefährte ist tatverdächtig und befindet sich in Untersuchungshaft, es habe Fluchtgefahr bestanden. Er hatte selbst die Polizei informiert. Wegen des Vorwurfs der Heimtücke ermitteln die Behörden wegen Mordes. Der Tatverdächtige habe aber keinerlei Geständnis abgelegt. Die Ermittler gaben zunächst keine Auskünfte darüber, ob der Tat möglicherweise ein Streit vorausgegangen sein könnte, der eskaliert ist. Die beiden hätten zwar zusammengelebt, seien aber nicht verheiratet gewesen, bestätigt Oberstaatsanwalt Hubert Ströber.

Ströber bestätigte jedoch, dass am Tatort zum Zeitpunkt des Verbrechens ein Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr habe die Flammen aber schnell löschen können. Was an welcher Stelle des Hauses gebrannt hat, wollte der Oberstaatsanwalt indessen nicht sagen. Die Behörde hat angeordnet, dass ein Brandsachverständiger hinzugezogen wird. Dieser soll die genaue Ursache des Feuers ermitteln. (dls/bjz)